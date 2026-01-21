La presentadora de espectáculos Magaly Medina se encuentra en plena etapa de recuperación luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica estética en Buenos Aires. Aunque su retorno a la televisión peruana genera gran expectativa, la periodista dejó claro que aún no tiene una fecha definida para volver con ‘Magaly TV, la firme’, ya que su prioridad es completar su proceso médico.

En una entrevista exclusiva con Infobae Perú, la figura de ATV reveló que aún presenta inflamación en el rostro producto del procedimiento facial conocido como “deep plane”. “Tengo todavía mitad de la cara hinchada, el cuello todavía está deshinchándose”, detalló, remarcando que no quiere exponerse frente a cámaras mientras su imagen no esté completamente restablecida.

¿Cuándo regresa Magaly Medina con 'Magaly TV, la firme'?

El retorno de Magaly Medina al horario estelar de la televisión nacional es inminente, pero todavía no tiene día confirmado. Según informó la propia conductora, las conversaciones con el canal ya están en marcha y también se están coordinando detalles con su equipo de producción. Sin embargo, dejó en claro que su salud está por encima del apuro mediático.

“He hablado con el canal y con la gente de producción. El regreso va, pero la fecha no la puedo decir. Yo sé que hay mucha expectativa, pero necesito estar deshinchada. No le puedo poner a este rostro que está deshinchando dos kilos de maquillaje, que es lo que se necesita cuando uno sale en televisión todas las noches”, explicó Medina, quien lleva más de 20 años siendo un rostro icónico en la televisión de espectáculos.

Pese a su ausencia, la promoción del programa ya está circulando, lo que confirma que su retorno se daría en febrero. No obstante, la fecha exacta aún no ha sido anunciada oficialmente por ATV.

Magaly Medina comparte detalles de su recuperación tras operación

La periodista se sometió en Argentina a una cirugía de rejuvenecimiento facial conocida como 'deep plane', una técnica avanzada que, si bien ofrece resultados más duraderos y naturales, requiere un proceso de recuperación más lento. Tras su retorno a Lima, Magaly ha sido transparente respecto a las incomodidades del posoperatorio.

“Mis vacaciones siguen porque esta recuperación no es tan rápida. Tengo las suturas en el cuero cabelludo y no puedo usar secadora”, afirmó. A esto se suma su esfuerzo por mejorar la salud capilar. Según confesó, había perdido bastante cabello debido al estrés y al uso prolongado de extensiones, por lo que también se encuentra en tratamiento para fortalecerlo. “Me da muchísimo gusto que con el tratamiento y el descanso esto esté funcionando”, comentó con optimismo.