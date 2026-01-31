HOYSuscripcion LR Focus

Gisela Valcárcel no descarta colaborar con Magaly Medina, pero marca diferencia: "Yo animó programas de televisión, ella es periodista"

La 'Señito' aseguró que no tiene problemas con Magaly Medina, aunque pidió que no las comparen y aclaró que cada una cumple un rol distinto en la televisión.

Gisela Valcárcel y Magaly Medina podrían reunirse en un próximo evento. Foto: composición LR/Instagram
Gisela Valcárcel y Magaly Medina podrían reunirse en un próximo evento. Foto: composición LR/Instagram

Gisela Valcárcel fue recibida con aplausos en su llegada a Iquitos, donde participará en el 28 aniversario del grupo amazónico Explosión de Iquitos. La conductora de televisión expresó su emoción por formar parte del evento, pero también aprovechó para responder a las constantes comparaciones con Magaly Medina, en que dejó claro que no cierra las puertas a un eventual encuentro, aunque remarcó que ambas cumplen roles distintos.

La madre de Ethel Pozo fue enfática al señalar sus diferencias con la conducta de ATV: “yo entiendo de que ustedes tengan muy presente a Magaly y la verdad es que también lo agradezco, porque ella pertenece a esta industria audiovisual, pero yo no tengo nada que ver con ella, yo animo programas de televisión, ella es periodista”.

¿Gisela podría reunirse con Magaly en próximo evento?

Durante su encuentro con la prensa, Gisela Valcárcel no cerró la puerta a una posible coincidencia con Magaly Medina en un evento futuro. “No lo creo porque venir el próximo año para los 29 (aniversario) yo creo que ya sería como muy pesado para ustedes, pero si ustedes me invitan, lo haré”, declaró.

La 'Señito' también pidió que se eviten las comparaciones entre ambas figuras televisivas. Reconoció la trayectoria de la 'Urraca' dentro del medio, pero insistió en que sus trabajos son distintos. "Hay que dejarla a ella también hacer todo lo que tiene que hacer y lo bien que nos hace disfrutar día a día con sus programas, mientras que yo hago lo mío a través de shows”, añadió.

Gisela aclara comparaciones con Magaly sobre pagos por animar conciertos

Otro de los temas que salió a relucir fue el de los supuestos cobros por animar eventos, luego de que surgieran comentarios que señalaban que Gisela Valcárcel habría sido invitada por cobrar menos que Magaly Medina. Ante ello, la presentadora restó importancia a esas versiones.

“No, no me molesta. Cómo me podría molestar que alguien cobrase más que yo o menos que yo. Esas cosas tan pequeñas a mí no me molestarían”, afirmó con tranquilidad. Incluso señaló que, a estas alturas de su vida, ese tipo de comentarios no la afectan.

