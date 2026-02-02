HOYSuscripcion LR Focus

Nicola Porcella sorprende con comentario tras mención de Magaly Medina durante un live en TikTok: “¿De quién?”

﻿﻿La inesperada reacción del exchico reality ocurrió durante un live junto a Miguel Arce, quien daba detalles de su nuevo programa en ATV y señaló que podría emitirse en un horario previo al de la 'urraca'.

El momento ocurrió durante una transmisión en vivo entre el exguerrero junto a Miguel Arce. Foto: Composición LR

Nicola Porcella generó reacciones en redes sociales tras un comentario realizado durante una transmisión en vivo en TikTok junto a Miguel Arce. El exchico reality participaba en el live mientras el actor peruano hablaba sobre su regreso a la televisión con un nuevo proyecto en ATV.

Durante la conversación, Miguel Arce adelantó detalles de Esto sí es amor, el reality de citas que conducirá junto a Suheyn Cipriani. En ese contexto, el actor comentó sobre el horario en el que se emitiría el programa.

“Comenzamos más o menos a mediados de la próxima semana y el horario, ‘dicen las malas lenguas’, que vamos a iniciar antes que Magaly. Me va a caer con palo. Va a ser en el prime time de ATV”, comentó Arce.

La curiosa reacción de Nicola durante live con Miguel Arce

Tras escuchar la referencia al horario del espacio conducido por Magaly Medina, Nicola Porcella reaccionó con sorpresa y lanzó comentarios que rápidamente llamaron la atención de los usuarios conectados a la transmisión en vivo.

“¿De quién? ¿Antes de quién? Me dices nombres que yo no sé que existen”, expresó el ex participante de la Casa de los Famosos.

El momento provocó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios interpretaron el comentario como un gesto de desconcierto, otros expresaron críticas y dejaron mensajes como “no aprende”, “está en las nubes” y “le gana la soberbia”.

¿Cuándo se estrena el programa de Miguel Arce en ATV?

A través de redes sociales se viralizó un video en el que aparece Miguel Arce, de 41 años, vestido elegantemente con camisa, saco y corbata. El en clip, el llamado ‘Thor peruano’, anuncia que será el conductor del nuevo programa de ATV: ‘Esto sí es amor’, el cual se estrenará en febrero.

"¿Le decimos? Tenemos una cita por ATV 'Esto sí es Amor'. Atrevámonos juntos a enamorarnos", expresó emocionado el exchico reality. Posteriormente, la voz en off confirma el nombre del nuevo espacio y revela que su estreno será en febrero por ATV, aunque sin precisar la fecha exacta ni el horario. "'Esto sí es amor' en febrero por ATV", se escucha en el adelanto.

