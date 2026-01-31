HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina se muestra feliz con resultados de su cirugía 'deep plane': "Ya no tengo esos moreteados"

La conductora Magaly Medina revela el progreso de su cirugía en el rostro mientras continúa con sus planes de mudanza. 'Urraca' se sometió en Argentina al mismo procedimiento que la madre de las Kardashian.

En plena mudanza, la periodista Magaly Medina reveló detalles de su progreso tras cirugía.
En plena mudanza, la periodista Magaly Medina reveló detalles de su progreso tras cirugía. | Foto: composición LR/Instagram

Magaly Medina reapareció ante sus seguidores con un mensaje de alivio y satisfacción tras someterse en Argentina a la cirugía estética conocida como 'deep plane'. La conductora de televisión mostró su rostro sin rastros de moretones y aseguró que el proceso avanza de manera positiva, aunque los resultados finales se apreciarán en los próximos meses.

La figura de la farándula nacional decidió compartir públicamente este progreso en sus redes sociales, consciente de la expectativa que generó su costosa intervención, la cual, conforme resaltó anteriormente, es la misma que se practicó Kris Jenner, madre de las Kardashian.

"Ya no tengo esos moreteados": Magaly Medina muestra el progreso de su cirugía

La popular 'Urraca' inició su video señalando que aprovecha sus vacaciones para realizar una mudanza de domicilio. En ese contexto, compartió detalles sobre su proceso de recuperación tras someterse al 'deep plane'. "Estoy de vacaciones, cierto, pero no estoy de para. Estoy en plena mudanza y ahora quiero contarles cómo van mis avances. Yo sé que están muy curiosos por saber cómo me está yendo con la evolución de mi operación. Pues como ven, ya el tratamiento de drenaje linfático va haciendo su efecto", detalló.

La periodista de espectáculos explicó que los resultados definitivos se apreciarán recién en unos seis meses, aunque ya se notan mejoras visibles. En ese momento, se quitó las gafas que acompañan su nuevo estilo con pañuelo para mostrar cómo luce actualmente. "Los reales resultados se van a ver en unos seis meses, pero así voy. Sigo con el pañuelo, sigo con los lentes. Por supuesto que ya no tengo esos moreteados en los ojos, pero aún solamente tengo acá mucho bloqueador, porque este sol no es bueno para mi piel", sentenció.

La cirugía, las reacciones y su nueva etapa

El 'deep plane' es una técnica de rejuvenecimiento facial que se ha popularizado en los últimos años. Se trata del mismo procedimiento al que se sometió Kris Jenner, madre de las Kardashian, lo que generó aún más interés en el caso de Magaly Medina. La conductora, quien viajó a Argentina para la intervención, explicó que eligió esta opción por sus resultados duraderos y por la recomendación de especialistas.

Las reacciones en la farándula nacional no tardaron en aparecer. Mientras algunos colegas y seguidores le expresaron apoyo, también surgieron parodias y comentarios humorísticos. Entre ellos, su amiga María Pía Copello le dedicó una imitación, mientras que el comediante Jorge Benavides no dudó en burlarse. Fiel a su estilo, la 'Urraca' no se amilanó y manifestó que tiene "la correa ancha", dejando ver que los comentarios sobre su aspecto físico no le preocupan.

