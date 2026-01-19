HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

La conductora Magaly Medina reapareció en sus redes sociales y dejó en shock a sus seguidores al mostrar su rostro luego de la cirugía a la que se sometió en Argentina. 

Magaly Medina reveló que se hizo la misma cirugía que la madre de las Kardashian. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Difusión
Pese a que se tomó unas vacaciones de la televisión peruana, Magaly Medina sigue haciendo noticia en el Perú. Hace unas semanas, la conductora de 62 años anunció que se sometería a una cirugía facial en Argentina. Tras este proceso, la 'Urraca' decidió compartir con su público el resultado inicial, desatando una serie de comentarios a favor y en contra de ella. Sin embargo, esto no la amilanó y recurrentemente compartía su día a día en sus redes sociales.

Ahora, luego de algunos días, los cambios se van notando. La esposa de Alfredo Zambrano utilizó su cuenta de TikTok para compartir un mensaje alentador sobre su recuperación y su gran cambio causó gran revuelo entre los cibernautas, quienes no dudaron en elogiarla.

PUEDES VER: Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

Magaly Medina cuenta detalles de su recuperación

Luego de someterse a la cirugía facial a la cual también han accedido diversas figuras de Hollywood en los últimos meses, Magaly Medina reapareció en un evento con su pareja, el notario Alfredo Zambrano. Con un pañuelo en la cabeza como ya se le hizo costumbre, la presentadora de TV escribió un mensaje en sus redes, en el cual se lucía con su esposo en un bar argentino. “Primera salida nocturna después de mi operación en el rostro”.

Horas después, Medina Vela dejó ver un poco más su rostro y aseguró que su proceso de recuperación marchaba viento en popa. "Hola, nuevamente desde Buenos Aires. El trabajo del doctor va quedando impecable, voy deshinchándome, los moretones van saliendo, pero aún tengo la parte de los ojos morados y muy hinchada la parte de los lados", expresó.

PUEDES VER: Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

Usuarios destacan cambio de Magaly Medina

El cambio mostrado por Magaly Medina fue celebrado por sus seguidores en redes sociales, quienes no dudaron en halagarla. "Espectacular, la piel perfecta", "no es solo vanidad, es una forma de autocuidado, de amor bonito para uno mismo, así que el que puede, puede", "Magaly está más joven que yo", son algunos de los mensajes.

Mientras que otros aseguraban que se someterían al mismo tratamiento que la popular 'reina del chisme'. "Magaly, háblanos del precio", "queremos ir ahorrando", "danos detalles, precios, doctores, todo", "¿cuánto cuesta para ir juntando?".

