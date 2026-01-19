HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina regresa a ATV y confirman el retorno de su programa con futuros ampays: “¿Quién crees que caerá primero?”

Magaly Medina fue anunciada a lo grande con un video viral en el que muestra cómo luce tras su operación de rejuvenecimiento facial.

Magaly Medina celebró en 2025 los 28 años de su programa 'Magaly TV: la firme'. Foto: Composición LR/ATV.
Magaly Medina celebró en 2025 los 28 años de su programa 'Magaly TV: la firme'. Foto: Composición LR/ATV.

ATV confirmó el regreso de Magaly Medina a las pantallas con su programa de espectáculos ‘Magaly TV: la firme’ a través de un video publicado en sus redes sociales. La polémica conductora, que se encuentra en Argentina recuperándose de una cirugía facial, apareció brevemente en el clip mostrando su renovado aspecto.

“¿Quién crees que caerá primero?”, se lee en parte del texto de bienvenida a la popular ‘urraca’, donde además aseguran que ya están trabajando para traer nuevos ampays.

TE RECOMENDAMOS

HIPNOSIS: ¿PELIGRO REAL O MITO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y LICETT HINOSTROZA

Los usuarios celebraron el anuncio, pues había incertidumbre sobre si la comunicadora regresaría al canal luego de que en los últimos meses dejara entrever que no se sentía cómoda y que no tendría inconveniente en cambiar de casa televisiva.

PUEDES VER: Magaly Medina comparte sin filtros su proceso de recuperación tras cirugía facial: 'Mostrándoles orgullosamente mis moretones'

lr.pe

Magaly Medina regresa a ATV con video viral

La mañana del lunes 19 de enero, ATV lanzó un video que confirma la continuidad de Magaly Medina en el canal. En el clip se muestra a un hombre encapuchado entregando un ampay a la conductora, mientras que en la descripción se lee: "Confidencial para ATV. Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood"

El canal finalizo la promoción con una imagen de Magaly, mostrando qué todavía no está recuperada de todo de su rejuvenecimiento facial, con lentes negros y un pañuelo en el rostro. “Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas. Etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la TV ¿Quién crees que caerá primero esta temporada?", compartieron.

PUEDES VER: Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

lr.pe

¿Cuándo volvería el programa de Magaly Medina a ATV?

En la promoción de ATV no se reveló la fecha ni la hora exacta del regreso de Magaly Medina al canal. Esto se debe a que la conductora lleva más de una semana en Argentina recuperándose de una cirugía estética. Ella había comentado que su retorno al Perú estaba previsto para la primera semana de febrero. "Justamente hoy hablaba con el doctor y decía que iba a empezar el primer lunes de febrero", contó la ‘urraca’.

No obstante, todo dependería de las indicaciones médicas, las cuales podrían obligarla a retrasar su regreso al país y, por ende, el estreno de su programa.

Notas relacionadas
Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

Magaly Medina se pronuncia tras parodia de María Pía Copello sobre su cirugía facial: "A mí se me quiere o se me odia"

LEER MÁS
Magaly Medina comparte sin filtros su proceso de recuperación tras cirugía facial: “Mostrándoles orgullosamente mis moretones”

Magaly Medina comparte sin filtros su proceso de recuperación tras cirugía facial: “Mostrándoles orgullosamente mis moretones”

LEER MÁS
Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

LEER MÁS
Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

LEER MÁS
Reportero cuestiona a Bryan Torres tras volver a los escenarios luego de agredir a Samahara Lobatón: “¿Sabes que puedes ir preso?”

Reportero cuestiona a Bryan Torres tras volver a los escenarios luego de agredir a Samahara Lobatón: “¿Sabes que puedes ir preso?”

LEER MÁS
Hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos: “La cosa cada día está peor”

Hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos: “La cosa cada día está peor”

LEER MÁS
Caos en el concierto de Bad Bunny en Lima: colapsa zona VIP y decenas sufren síntomas de asfixia

Caos en el concierto de Bad Bunny en Lima: colapsa zona VIP y decenas sufren síntomas de asfixia

LEER MÁS
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Espectáculos

Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

Integrante de Armonía 10 de Walther Lozada relata cómo vivió el atentado que sufrió la orquesta en Trujillo: “Se sintió la explosión fuertísima”

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado en Trujillo: Que el Gobierno tome acciones inmediatas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025