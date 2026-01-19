Magaly Medina regresa a ATV y confirman el retorno de su programa con futuros ampays: “¿Quién crees que caerá primero?”

ATV confirmó el regreso de Magaly Medina a las pantallas con su programa de espectáculos ‘Magaly TV: la firme’ a través de un video publicado en sus redes sociales. La polémica conductora, que se encuentra en Argentina recuperándose de una cirugía facial, apareció brevemente en el clip mostrando su renovado aspecto.

“¿Quién crees que caerá primero?”, se lee en parte del texto de bienvenida a la popular ‘urraca’, donde además aseguran que ya están trabajando para traer nuevos ampays.

Los usuarios celebraron el anuncio, pues había incertidumbre sobre si la comunicadora regresaría al canal luego de que en los últimos meses dejara entrever que no se sentía cómoda y que no tendría inconveniente en cambiar de casa televisiva.

Magaly Medina regresa a ATV con video viral

La mañana del lunes 19 de enero, ATV lanzó un video que confirma la continuidad de Magaly Medina en el canal. En el clip se muestra a un hombre encapuchado entregando un ampay a la conductora, mientras que en la descripción se lee: "Confidencial para ATV. Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood"

El canal finalizo la promoción con una imagen de Magaly, mostrando qué todavía no está recuperada de todo de su rejuvenecimiento facial, con lentes negros y un pañuelo en el rostro. “Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas. Etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la TV ¿Quién crees que caerá primero esta temporada?", compartieron.

¿Cuándo volvería el programa de Magaly Medina a ATV?

En la promoción de ATV no se reveló la fecha ni la hora exacta del regreso de Magaly Medina al canal. Esto se debe a que la conductora lleva más de una semana en Argentina recuperándose de una cirugía estética. Ella había comentado que su retorno al Perú estaba previsto para la primera semana de febrero. "Justamente hoy hablaba con el doctor y decía que iba a empezar el primer lunes de febrero", contó la ‘urraca’.

No obstante, todo dependería de las indicaciones médicas, las cuales podrían obligarla a retrasar su regreso al país y, por ende, el estreno de su programa.