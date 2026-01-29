HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Xiomy Kanashiro reacciona a video viral en el que Jefferson Farfán la apoya vendiendo ropa: "Como lo amo"

La actriz cómica respondió con un cariñoso mensaje el video en el Jefferson Farfán aparece promocionando prendas de su tienda en TikTok.

Xiomy Kanashiro demuestra su orgullo por Farfán tras ayudarla en su negocio. Foto: composición LR/difusión
Xiomy Kanashiro demuestra su orgullo por Farfán tras ayudarla en su negocio. Foto: composición LR/difusión

Xiomy Kanashiro presumió lo mucho que su pareja la ama al reaccionar a un video viral en el que Jefferson Farfán aparece ayudándola a vender prendas de su tienda de ropa, 'Kanomy Store', durante una transmisión en TikTok. La influencer y actriz cómica en compartir su emoción por el gesto del exfutbolista en sus historias de Instagram, en el que sus seguidores la etiquetaron en mensajes y clips del inesperado momento.

“Jajajaja AIE éxito, como lo amo”, escribió Xiomy Kanashiro al reaccionar a uno de los clips que circulan en redes, donde se ve al popular ‘Foquita’ promocionando bikinis y vestidos del emprendimiento de su pareja.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

PUEDES VER: Jefferson Farfán expresa todo su amor hacia Xiomy Kanashiro por su cumpleaños: 'Mi china hermosa'

lr.pe

Xiomy Kanashiro presume actitud de Farfán tras ayudarla con su emprendiemiento

El video muestra a Jefferson Farfán, dueño del mall 'KM 40', participando activamente en la venta de ropa a través de TikTok. La también integrante de 'La casa de la comedia' compartió en sus historias de Instagram varios mensajes que elogiaban la actitud del exfutbolista. Uno de los textos que compartió decía: “Amiga, si te ayuda a vender en tu emprendimiento, ahí es”.

En otro video difundido por seguidores se leía: “Xiomy Kanashiro ya nos enseñó que el hombre que te ama te ayuda en tus proyectos, por más que él no lo necesite”. La empresaria reposteo ese contenido, dejando en evidencia que se sintió orgullosa del gesto de su pareja.

Video compartido por Xiomy. Foto: captura/instagram

Video compartido por Xiomy. Foto: captura/instagram

PUEDES VER: Darinka Ramírez responde tajante a Xiomy Kanashiro y asegura: 'Ella es la pareja, yo seré la madre toda la vida'

lr.pe

Xiomy revela que ahorró para regalarse costoso detalle a Farfán

Más allá del reciente episodio viral, Xiomy Kanashiro ya había hablado antes sobre el esfuerzo que pone tanto en su relación como en su crecimiento personal. En declaraciones para el programa 'América hoy', la popular ‘Chinita’ contó que ahorró durante varios meses para poder darle un regalo especial a Jefferson Farfán.

“Él sabe que ha sido fruto de mi trabajo y esfuerzo, lo hice con mucho amor y cariño”, expresó la influencer, dejando claro que el obsequio tuvo un significado especial. Además, detalló el sacrificio que implicó: “Sí, ahorré desde cinco a seis meses, he estado ahorrando. Pero se lo merece en realidad, él sabe que es mi esfuerzo y el detalle que yo puedo tener con él. Sabe el regalo que le he hecho, espero que le haya gustado”, manifestó.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán sorprende al ayudar a Xiomy Kanashiro a vender su emprendimiento en vivo: "Ya ven que sí trabajo también"

Jefferson Farfán sorprende al ayudar a Xiomy Kanashiro a vender su emprendimiento en vivo: "Ya ven que sí trabajo también"

LEER MÁS
¿Quién es William Tsukamoto? El participante peruano que brilla en 'El novio 2', el reality de citas gay de Netflix

¿Quién es William Tsukamoto? El participante peruano que brilla en 'El novio 2', el reality de citas gay de Netflix

LEER MÁS
Jefferson Farfán expresa todo su amor hacia Xiomy Kanashiro por su cumpleaños: “Mi china hermosa”

Jefferson Farfán expresa todo su amor hacia Xiomy Kanashiro por su cumpleaños: “Mi china hermosa”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiorella Cayo defiende el talento de sus hijos, Facundo y Mateo, y revela cómo firmaron con disquera de Bad Bunny: "No son improvisados"

Fiorella Cayo defiende el talento de sus hijos, Facundo y Mateo, y revela cómo firmaron con disquera de Bad Bunny: "No son improvisados"

LEER MÁS
Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

LEER MÁS
Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Petro busca dialogar con Daniel Noboa para tratar la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Prensa brasileña y su inesperada reacción sobre la llegada de Mano Menezes a Perú: "Regresa a una selección después de más de una década"

Jerí incumple cita que él mismo convocó y desaira a trabajadores de Petroperú

Espectáculos

Tula Rodríguez revela video del momento exacto en que descubrió el romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "Ya me hicieron suegra"

Doña Peta deja en claro su postura sobre la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: “No me meto en nada”

Esposa de Pedro Aquino eliminó todas sus fotos con el jugador de Alianza Lima tras presunta participación en indisciplina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial ordena levantar el secreto bancario de Jorge del Castillo, Luis Alva, Luciana León y del APRA

Presidenta del Poder Judicial: "Los jueces no se rinden ante amenazas, imputaciones infundadas o agresiones"

Marcha de Sacrificio: Generación Z, transportistas y familiares de fallecidos en protestas llegaron a Lima para reclamar justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025