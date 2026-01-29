Xiomy Kanashiro presumió lo mucho que su pareja la ama al reaccionar a un video viral en el que Jefferson Farfán aparece ayudándola a vender prendas de su tienda de ropa, 'Kanomy Store', durante una transmisión en TikTok. La influencer y actriz cómica en compartir su emoción por el gesto del exfutbolista en sus historias de Instagram, en el que sus seguidores la etiquetaron en mensajes y clips del inesperado momento.

“Jajajaja AIE éxito, como lo amo”, escribió Xiomy Kanashiro al reaccionar a uno de los clips que circulan en redes, donde se ve al popular ‘Foquita’ promocionando bikinis y vestidos del emprendimiento de su pareja.

Xiomy Kanashiro presume actitud de Farfán tras ayudarla con su emprendiemiento

El video muestra a Jefferson Farfán, dueño del mall 'KM 40', participando activamente en la venta de ropa a través de TikTok. La también integrante de 'La casa de la comedia' compartió en sus historias de Instagram varios mensajes que elogiaban la actitud del exfutbolista. Uno de los textos que compartió decía: “Amiga, si te ayuda a vender en tu emprendimiento, ahí es”.

En otro video difundido por seguidores se leía: “Xiomy Kanashiro ya nos enseñó que el hombre que te ama te ayuda en tus proyectos, por más que él no lo necesite”. La empresaria reposteo ese contenido, dejando en evidencia que se sintió orgullosa del gesto de su pareja.

Video compartido por Xiomy.

Xiomy revela que ahorró para regalarse costoso detalle a Farfán

Más allá del reciente episodio viral, Xiomy Kanashiro ya había hablado antes sobre el esfuerzo que pone tanto en su relación como en su crecimiento personal. En declaraciones para el programa 'América hoy', la popular ‘Chinita’ contó que ahorró durante varios meses para poder darle un regalo especial a Jefferson Farfán.

“Él sabe que ha sido fruto de mi trabajo y esfuerzo, lo hice con mucho amor y cariño”, expresó la influencer, dejando claro que el obsequio tuvo un significado especial. Además, detalló el sacrificio que implicó: “Sí, ahorré desde cinco a seis meses, he estado ahorrando. Pero se lo merece en realidad, él sabe que es mi esfuerzo y el detalle que yo puedo tener con él. Sabe el regalo que le he hecho, espero que le haya gustado”, manifestó.