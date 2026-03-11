Paul Michael sorprende al anunciar el final de su relación con Pamela López tras poco más de 1 año de romance
El cantante dejó atónitos a sus seguidores al confirmar que su romance con Pamela López no va más. En sus redes sociales, señaló que los motivos de la ruptura quedarán estrictamente en privado.
- Pamela López revela que se reunió con Christian Cueva y le pidió que vea a sus hijos: “Te lo suplico”
- Paul Michael, novio de Pamela López, no descarta futuro encuentro con Christian Cueva: "Va a tener que conocerme"
Pamela López y Paul Michael terminaron su relación sentimental tras 13 meses de romance. Pese a que se mostraban como una pareja estable hasta hace poco, el cantante de salsa sorprendió al anunciar su amorío con la influencer en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.
“Por medio de la presente informo que, de común acuerdo con Pamela López, hemos decidido poner fin a nuestra relación personal. Esta decisión ha sido tomada luego de una reflexión serena y responsable por parte de ambos, priorizando siempre nuestro bienestar personal y el respeto mutuo”, indicó el salsero al inicio de su comunicado.
Pamela López será una de las participantes de 'La granja VIP'.