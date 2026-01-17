Jefferson Farfán, su hija mayor y Xiomy Kanashiro se lucen en concierto de Bad Bunny. | Composición LR / Google

Durante la primera presentación de Bad Bunny en Lima, realizada este viernes 16 de enero en el Estadio Nacional, Jefferson Farfán asistió acompañado de su pareja, Xiomy Kanashiro, su hija mayor Maialén y su hijo Adriano. El clip compartido en las historias de Instagram del exdeportista evidenció la cercanía de la bailarina con la primogénita de la ‘Foquita’.

El momento más comentado ocurrió cuando Xiomy y Maialén se mostraron sonrientes y felices juntas, bailando al ritmo de la música. Esta interacción confirmaría que la relación entre la pareja de Farfán y la hija mayor del exfutbolista es armoniosa.

Jefferson Farfán llega con Xiomy Kanashiro al concierto de Bad Bunny

Previo al inicio del concierto, circuló un video donde se ve a Jefferson Farfán entrando al estadio junto a Xiomy Kanashiro. Llamó la atención que no la tomara de la mano, algo que sorprendió a algunos usuarios acostumbrados a ver gestos de cariño en sus redes sociales.

Sin embargo, seguidores explicaron que la ausencia de contacto se debió a que un grupo de reporteros estaba entrevistando a la bailarina y no representó ningún distanciamiento.

Xiomy Kanashiro publica foto que demuestra con la mamá de Jefferson Farfán

Semanas atrás, Xiomy Kanashiro compartió una imagen que evidencia la relación cercana que mantiene con Charo Guadalupe, madre del exfutbolista Jefferson Farfán. La publicación que realizó no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios entre los seguidores, quienes le mostraron su apoyo.

Durante mucho tiempo, la exbailarina de 'Alma Bella de Nilver Huarac' aseguró que existía una buena convivencia con la madre de la 'Foquita', versión que fue puesta en duda por algunos internautas. Sin embargo, la fotografía difundida por la artista terminó por reforzar esa versión y dejó en claro el vínculo cordial que existe entre ambas.