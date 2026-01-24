HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     
Cine y series

¿Quién es William Tsukamoto? El participante peruano que brilla en 'El novio 2', el reality de citas gay de Netflix

Un peruano en Netflix. William Tsukamoto es uno de los participantes más populares de 'El novio 2'. El reality show es pionero en la TV japonesa al tratar abiertamente las relaciones entre hombres.

La segunda temporada de 'El novio' tendrá 15 capítulos.
La segunda temporada de 'El novio' tendrá 15 capítulos. | Foto: composición LR/Instagram/Netflix

La segunda temporada de 'El novio' ('The Boyfriend'), el reality japonés de citas gay que llegó a Netflix, se ha convertido en uno de los programas más comentados por la audiencia internacional. La producción, con un formato fresco y un elenco diverso, ha logrado captar la atención no solo por las historias románticas, sino también por la personalidad de los participantes que rápidamente se ganaron el cariño del público.

Entre ellos destaca William Tsukamoto, un joven de raíces peruanas que se ha consagrado como uno de los más populares. Su presencia en el programa ha despertado curiosidad sobre su vida personal y profesional, convirtiéndolo en uno de los nombres más buscados de esta temporada.

PUEDES VER: ¿Quién es Mina Sue Choi y por qué generó revuelo en el reality de citas 'Cielo para dos 5'?

lr.pe

El furor de 'El novio 2' en Netflix

La segunda entrega del reality se desarrolla en Hokkaido, Japón, en una cabaña llamada Green Room, donde diez hombres conviven mientras exploran la posibilidad de encontrar pareja y apoyan en un coffee truck. El formato apuesta por mostrar la cotidianidad, las conversaciones íntimas y los vínculos emocionales que se van formando entre los participantes.

La propuesta ha sido descrita como pionera en la televisión japonesa al tratar abiertamente las relaciones entre hombres en un espacio de convivencia. Al 24 de enero, 'El novio 2' cuenta con 9 capítulos de los 15 que tendrá esta temporada.

PUEDES VER: La reina del flow 3 en Netflix: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

lr.pe

¿Quién es William Tsukamoto de 'El novio 2'?

William Tsukamoto nació en Chiclayo, Perú, pero pasó gran parte de su infancia en Okinawa, Japón, dentro de una familia intercultural: su madre es japonesa y su padre peruano. Esa mezcla cultural marcó su identidad y le dio una visión amplia del mundo, que más tarde se reflejaría en su capacidad de adaptarse a distintos entornos. Actualmente reside en Barcelona, España, donde ha consolidado una carrera en el sector tecnológico.

Con 34 años, se desempeña como Project Manager especializado en datos y gestión de proyectos. Su formación en Ingeniería Arquitectónica le abrió puertas en el diseño de neumáticos para marcas como Audi y BMW, antes de dar el salto al mundo corporativo. Más adelante trabajó en IBM y Kyndryl, donde lideró iniciativas de innovación y transformación digital.

William, participante peruano-japonés de 'El novio 2'. Foto: Instagram

William, participante peruano-japonés de 'El novio 2'. Foto: Instagram

William Tsukamoto: un peruano en el mundo

Aunque su vida profesional se desarrolla en Europa, William mantiene un vínculo cercano con sus raíces peruanas. Ha compartido pensamientos sobre Perú y reconoce estar conectado con la cultura y la identidad de su país natal. Esa relación con el país se suma a la influencia japonesa de su crianza en Japón, lo que le otorga una perspectiva multicultural única.

Fuera del ámbito laboral, William disfruta de actividades como el surf y el buceo, pasatiempos que reflejan su conexión con el mar y la naturaleza. Su estilo de vida activo y su capacidad para moverse entre distintas culturas lo han convertido en un participante que destaca en 'El novio 2'.

Notas relacionadas
¿Quién es Mina Sue Choi y por qué generó revuelo en el reality de citas 'Cielo para dos 5'?

¿Quién es Mina Sue Choi y por qué generó revuelo en el reality de citas 'Cielo para dos 5'?

LEER MÁS
La reina del flow 3 en Netflix: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

La reina del flow 3 en Netflix: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

LEER MÁS
Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La reina del flow 3 en Netflix: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

La reina del flow 3 en Netflix: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

LEER MÁS
“Encintados”: la reflexión del amor LGTBIQ+ y lamaternidad lésbica a través de la comedia

“Encintados”: la reflexión del amor LGTBIQ+ y lamaternidad lésbica a través de la comedia

LEER MÁS
“Encintados”: la reflexión del amor LGTBIQ+ y lamaternidad lésbica a través de la comedia

“Encintados”: la reflexión del amor LGTBIQ+ y lamaternidad lésbica a través de la comedia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Cine y series

La reina del flow 3: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

Skyscraper Live en Netflix: a qué hora y dónde ver el evento en vivo donde un hombre que arriesgará su vida ante millones

Por qué “Bailando sobre hielo” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix: aquí te contamos todo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025