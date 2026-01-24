La segunda temporada de 'El novio' ('The Boyfriend'), el reality japonés de citas gay que llegó a Netflix, se ha convertido en uno de los programas más comentados por la audiencia internacional. La producción, con un formato fresco y un elenco diverso, ha logrado captar la atención no solo por las historias románticas, sino también por la personalidad de los participantes que rápidamente se ganaron el cariño del público.

Entre ellos destaca William Tsukamoto, un joven de raíces peruanas que se ha consagrado como uno de los más populares. Su presencia en el programa ha despertado curiosidad sobre su vida personal y profesional, convirtiéndolo en uno de los nombres más buscados de esta temporada.

El furor de 'El novio 2' en Netflix

La segunda entrega del reality se desarrolla en Hokkaido, Japón, en una cabaña llamada Green Room, donde diez hombres conviven mientras exploran la posibilidad de encontrar pareja y apoyan en un coffee truck. El formato apuesta por mostrar la cotidianidad, las conversaciones íntimas y los vínculos emocionales que se van formando entre los participantes.

La propuesta ha sido descrita como pionera en la televisión japonesa al tratar abiertamente las relaciones entre hombres en un espacio de convivencia. Al 24 de enero, 'El novio 2' cuenta con 9 capítulos de los 15 que tendrá esta temporada.

¿Quién es William Tsukamoto de 'El novio 2'?

William Tsukamoto nació en Chiclayo, Perú, pero pasó gran parte de su infancia en Okinawa, Japón, dentro de una familia intercultural: su madre es japonesa y su padre peruano. Esa mezcla cultural marcó su identidad y le dio una visión amplia del mundo, que más tarde se reflejaría en su capacidad de adaptarse a distintos entornos. Actualmente reside en Barcelona, España, donde ha consolidado una carrera en el sector tecnológico.

Con 34 años, se desempeña como Project Manager especializado en datos y gestión de proyectos. Su formación en Ingeniería Arquitectónica le abrió puertas en el diseño de neumáticos para marcas como Audi y BMW, antes de dar el salto al mundo corporativo. Más adelante trabajó en IBM y Kyndryl, donde lideró iniciativas de innovación y transformación digital.

William, participante peruano-japonés de 'El novio 2'. Foto: Instagram

William Tsukamoto: un peruano en el mundo

Aunque su vida profesional se desarrolla en Europa, William mantiene un vínculo cercano con sus raíces peruanas. Ha compartido pensamientos sobre Perú y reconoce estar conectado con la cultura y la identidad de su país natal. Esa relación con el país se suma a la influencia japonesa de su crianza en Japón, lo que le otorga una perspectiva multicultural única.

Fuera del ámbito laboral, William disfruta de actividades como el surf y el buceo, pasatiempos que reflejan su conexión con el mar y la naturaleza. Su estilo de vida activo y su capacidad para moverse entre distintas culturas lo han convertido en un participante que destaca en 'El novio 2'.