El centro comercial ‘KM 40’ de Jefferson Farfán fue el proyecto más ambicioso del exfutbolista peruano. Sin embargo, a más de un año de su inauguración, el programa 'Amor y fuego' reveló imágenes recientes del establecimiento donde, según el reportaje, se evidenciaría una baja afluencia de público en sus instalaciones, pese a encontrarse en plena temporada de verano.

El mall, ubicado en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, fue inaugurado en diciembre de 2024 y, en este 2026, luce distinto en comparación con otros centros comerciales. “No hay nadie. Y eso que es temporada alta, es verano, donde el mall debería estar llenecito”, se escucha en el reportaje.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Así luce el mall de Farfán tras cumplir su primer año de inaugurado

Las cámaras de 'Amor y fuego' visitaron el mall ‘KM 40’ el 22 de enero alrededor de las 9:00 a. m. Según el informe difundido el 23 de enero, el centro comercial —que cuenta con tres pisos y más de 13.000 m²— lucía con varios espacios sin público durante la temporada veraniega.

El reportaje señaló que, pese a tener infraestructura amplia y una variada propuesta comercial, el movimiento de visitantes era reducido. “Nuestros sapos se dieron un salto por esos lares y se llevaron con la sorpresa de que anda más vacío que mis cuentas bancarias a fin de mes”, mencionaron en tono irónico durante el programa.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro publica foto que demuestra su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán

'Peluchín' y Gigi Mitre lamentan la situación actual del mall de Farfán

Tras la emisión del informe, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron el estado del centro comercial de la pareja de Xiomy Kanashiro. ‘Peluchín’ destacó que el lugar cuenta con condiciones atractivas para el público. “Tiene todo, tiene un buen supermercado, tiene un montón de marcas buenas, tiene un montón de sitios para comer ricos”, expresó.

Por su parte, Gigi Mitre consideró que uno de los factores que podría estar influyendo sería la ubicación. “Yo creo que está mal es la ubicación porque tiene buenos restaurantes (…) me queda claro que no vive de eso y que no sé si él es el 100% de accionista y no se le ve preocupado, pero sí es una pena que han invertido, está bonito”, comentó.