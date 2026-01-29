Jefferson Farfán sorprende al ayudar a Xiomy Kanashiro a vender su emprendimiento en vivo: "Ya ven que sí trabajo también"

¡Sin miedo al éxito! Tras los comentarios sobre su mall, Jefferson Farfán sorprendió al aparecer vendiendo ropa por TikTok en apoyo a Xiomy Kanashiro. El 28 de enero, la modelo y bailarina comenzó una transmisión en vivo para promocionar las nuevas prendas de su emprendimiento, el cual lleva por nombre Kanomy Store. Lo que nadie esperaba era que su novio no solo se haría presente en esta actividad, sino también que ofrecería con mucho entusiasmo el stock de la tienda virtual.

A pocas semanas de celebrar su primer aniversario, la pareja vuelve a demostrar que el compromiso entre ellos es más fuerte que nunca. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Los usuarios felicitaron a la empresaria por seguir firme al frente de su negocio y destacaron al exseleccionado nacional, quien posee una millonaria fortuna, por brindarle su soporte incondicional.

Jefferson Farfán vende prendas del emprendimiento de Xiomy Kanashiro: "Yo también trabajo"

Uno de los momentos más comentados de la transmisión en vivo de Xiomy Kanashiro en TikTok ocurrió cuando Jefferson Farfán comenzó a mostrar las nuevas faldas con short del emprendimiento de su novia. Además de resaltar que el número de conectados en tiempo real incrementaba, el recordado '10 de la Calle' notó que el celular se había movido y no tenían un buen encuadre, lo que le llevó a acomodar el equipo electrónico. En ese instante, aprovechó para destacar: "Ya ven que si trabajo también".

Durante el live, el exdeportista de 41 años también enseñó vestidos y trajes de baño, colocándolos casi a la altura de su rostro para que los usuarios los pudieran apreciar con mayor detalle, sin dejar de pasar la oportunidad de destacar los colores y diseños. "Qué bonito", se le escuchó decir en más de una ocasión.

Usuarios reaccionan tras ver a Jefferson Farfán apoyando la tienda de Xiomy Kanashiro

La aparición de Jefferson Farfán apoyando a Xiomy Kanashiro en la venta de sus prendas por TikTok, luego de llevarla a Punta Cana por su cumpleaños número 28, no solo generó sorpresa, sino también una ola de reacciones positivas. El gesto del exfutbolista fue interpretado como una muestra de apoyo y complicidad hacia su pareja, la integrante de 'La casa de la comedia', quien fue felicitada por el esfuerzo que pone en su emprendimiento.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron con mensajes de felicitaciones y bromas, entre ellos: "Es raro ver a un multimillonario haciendo eso: de viajar por el mundo a vender ropa de Gamarra", "Confirmo, está enamorado", "Qué lindos, qué ternura", "El 10 de las ventas", "Esto habla muy bien de ella: su independencia económica y sus ganas de salir adelante" y "Se le ve recontra enamorado, apoyando en todo para que prospere".