La actriz cómica y empresaria Xiomy Kanashiro sorprendió al contar el gran esfuerzo que realizó para sorprender a su pareja, el exfutbolista Jefferson Farfán, por su cumpleaños número 41. En declaraciones para el programa 'América hoy', la popular 'Chinita' reveló que tuvo que ahorrar entre cinco a seis meses para poder comprar el obsequio que le entregó durante la celebración que tuvo lugar en Miami.

“Él sabe que ha sido fruto de mi trabajo y esfuerzo, lo hice con mucho amor y cariño”, confesó Xiomy Kanashiro. Aunque lo mencionó con humor, la actriz destacó el sacrificio que implicó preparar el costoso presente para el conductor del pódcast 'Enfocados'.

Xiomy Kanashiro revela que trabajó de 5 a 6 meses para comprar el regalo de Farfán

En conversación con las cámaras de 'América hoy', Xiomy Kanashiro contó que su regalo para Jefferson Farfán fue producto de varios meses de esfuerzo. La también empresaria explicó que, pese al sacrificio, lo hizo con gusto porque el exfutbolista “se lo merece”.

“Sí, ahorré desde cinco a seis meses, he estado ahorrando. Pero se lo merece en realidad, él sabe que es mi esfuerzo y el detalle que yo puedo tener con él. Sabe el regalo que le he hecho, espero que le haya gustado”, manifestó emocionada.

Xiomy Kanashiro confiesa su deseo de casarse con Jefferson Farfán

La popular 'Chinita' habló de su relación sentimental con Jefferson Farfán, asegurando que atraviesan un excelente momento y que no descarta la posibilidad de una boda en el futuro. “¿Quién sabe?, en algún momento se dará. Mientras la familia esté contenta, las amistades, nuestro círculo cercano esté contento, los terceros sobran. Así que somos muy felices y contentos”, expresó para Trome.

Asimismo, la actriz cómica resaltó la importancia del apoyo mutuo en su relación: “Estamos felices y contentos. Ambos creciendo en nuestro rubro. Cada uno tiene su espacio laboral, él está enfocado en sus cosas y yo en las mías. Jefferson es una pieza muy importante en mí, siempre aconsejándome lo mejor”, añadió.