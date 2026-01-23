Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se convirtieron en el centro de atención tras una revelación que nadie anticipó. La producción de 'Esto es guerra' mostró imágenes inéditas que confirmaron el vínculo sentimental entre el actor y la artista nacional, desatando sorpresa en el set y entre los seguidores del reality.

El momento se produjo luego de que el programa emitiera un video donde ambos compartían gestos de cercanía durante un evento social. La escena más comentada llegó cuando se difundió un beso que dejó sin palabras a los panelistas y terminó por confirmar lo que hasta entonces era solo un rumor.

EEG exponen beso de Sirena Ortiz y Gabriel Meneses

La historia salió a la luz cuando Gabriel Meneses publicó un clip exclusivo en Instagram, visible solo para su círculo cercano. Sin embargo, el contenido llegó a manos de la producción del reality, que decidió emitirlo en plena transmisión en vivo.

Las imágenes mostraron a la pareja con evidente complicidad, lo que provocó asombro entre los conductores. La reacción no se hizo esperar y el set se llenó de comentarios tras evidenciarse que el vínculo iba más allá de una amistad.

¿Sirena Ortiz ingresará a 'Esto es guerra' tras romance?

Tras la difusión del material, surgió una interrogante que captó la atención del público: la posible incorporación de Sirena Ortiz al reality de competencia. La idea tomó fuerza al considerar que Gabriel Meneses forma parte del elenco para la nueva temporada.

Johanna San Miguel respaldó la propuesta sin dudarlo y expresó su entusiasmo ante un eventual ingreso de la actriz. “¡Qué bonito! ¿Ingresará Sirena Ortiz a Esto es guerra? Es un buen jale, yo voto porque estén ambos”, señaló la conductora, dejando abierta la posibilidad.

Quién es Sirena Ortiz, la actriz que suena para EEG

Sirena Luisa Ortiz Vilela nació en Lima el 10 de agosto de 1995 y construyó una sólida carrera en la televisión peruana. Alcanzó gran popularidad gracias a su rol protagónico como Sara Bravo en la recordada serie De vuelta al barrio.

Actualmente comparte pantalla con su hermana gemela, Raysa Ortiz, en la producción 'Los otros Concha', emitida por América TV. Su trayectoria, sumada a su reciente exposición mediática, la posiciona como una figura atractiva para el formato de competencia.