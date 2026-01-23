HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí protegido por Keiko Fujimori y persecuciones políticas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman romance con tierno beso y Johanna San Miguel revela si la actriz será parte de EEG

Un video difundido en el programa puso a la actriz Sirena Ortiz y al chico reality Gabriel Meneses en el ojo público.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman romance.
Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman romance. | Composición LR/ Google/ Esto es guerra

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se convirtieron en el centro de atención tras una revelación que nadie anticipó. La producción de 'Esto es guerra' mostró imágenes inéditas que confirmaron el vínculo sentimental entre el actor y la artista nacional, desatando sorpresa en el set y entre los seguidores del reality.

El momento se produjo luego de que el programa emitiera un video donde ambos compartían gestos de cercanía durante un evento social. La escena más comentada llegó cuando se difundió un beso que dejó sin palabras a los panelistas y terminó por confirmar lo que hasta entonces era solo un rumor.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Mathías Brivio se sincera sobre la salida definitiva de Renzo Schuller de ‘Esto es guerra’: 'Sus razones habrá tenido'

lr.pe

EEG exponen beso de Sirena Ortiz y Gabriel Meneses

La historia salió a la luz cuando Gabriel Meneses publicó un clip exclusivo en Instagram, visible solo para su círculo cercano. Sin embargo, el contenido llegó a manos de la producción del reality, que decidió emitirlo en plena transmisión en vivo.

Las imágenes mostraron a la pareja con evidente complicidad, lo que provocó asombro entre los conductores. La reacción no se hizo esperar y el set se llenó de comentarios tras evidenciarse que el vínculo iba más allá de una amistad.

¿Sirena Ortiz ingresará a 'Esto es guerra' tras romance?

Tras la difusión del material, surgió una interrogante que captó la atención del público: la posible incorporación de Sirena Ortiz al reality de competencia. La idea tomó fuerza al considerar que Gabriel Meneses forma parte del elenco para la nueva temporada.

Johanna San Miguel respaldó la propuesta sin dudarlo y expresó su entusiasmo ante un eventual ingreso de la actriz. “¡Qué bonito! ¿Ingresará Sirena Ortiz a Esto es guerra? Es un buen jale, yo voto porque estén ambos”, señaló la conductora, dejando abierta la posibilidad.

PUEDES VER: ¡Vuelve a 'Esto es guerra'! Mathías Brivio retoma su rol como conductor del reality show en la temporada 2026

lr.pe

Quién es Sirena Ortiz, la actriz que suena para EEG

Sirena Luisa Ortiz Vilela nació en Lima el 10 de agosto de 1995 y construyó una sólida carrera en la televisión peruana. Alcanzó gran popularidad gracias a su rol protagónico como Sara Bravo en la recordada serie De vuelta al barrio.

Actualmente comparte pantalla con su hermana gemela, Raysa Ortiz, en la producción 'Los otros Concha', emitida por América TV. Su trayectoria, sumada a su reciente exposición mediática, la posiciona como una figura atractiva para el formato de competencia.

Notas relacionadas
Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

LEER MÁS
'Esto es guerra' lideró el rating en su estreno: ¿cuántos puntos hizo con el regreso de Johanna San Miguel y Mathías Brivio?

'Esto es guerra' lideró el rating en su estreno: ¿cuántos puntos hizo con el regreso de Johanna San Miguel y Mathías Brivio?

LEER MÁS
Mathías Brivio se sincera sobre la salida definitiva de Renzo Schuller de ‘Esto es guerra’: “Sus razones habrá tenido”

Mathías Brivio se sincera sobre la salida definitiva de Renzo Schuller de ‘Esto es guerra’: “Sus razones habrá tenido”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

LEER MÁS
Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

LEER MÁS
Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Espectáculos

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

Productora de 'Mande quien mande' defiende la llegada de Laura Huarcayo: “Es una figura importante de la TV"

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025