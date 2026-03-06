HOYSuscripcion LR Focus

Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Directivo de Cienciano reveló que DT rechazó el fichaje de Carlos Zambrano y Miguel Trauco: "Podría trastornar el grupo"

Juvenal Farfán, director general del 'Papá' , sorprendió al confesar que estuvo interesado en contratar a ambos defensores. Sin embargo, el comando técnico rechazó tajantemente el pedido.

DT de Cienciano rechaza a Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Foto: Lr/ATV
Cienciano estuvo cerca de romper el mercado de fichajes, pero una polémica evitó un sismo en Cusco. El directivo del ‘Papá’ confesó un fuerte interés por contratar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Sin embargo, el entrenador Horacio Melgarejo desaprobó el arribo de ambas figuras de la selección peruana por su turbio final en Alianza Lima. Sin duda, una medida que encendió las alarmas en la interna.

No es un secreto que la experiencia del zaguero de 36 años y el lateral de 33 años seducen a cualquiera, pero los problemas extradeportivos acabaron manchando su imagen. La dirigencia cusqueña veía con buenos ojos darle una oportunidad a los defensores.

¿Por qué el entrenador de Cienciano desaprobó el fichaje de Carlos Zambrano y Miguel Trauco?

Juvenal Farfán sugirió los nombres de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, ya que fueron excluidos de Alianza Lima luego de enfrentar acusaciones de abuso sexual en Argentina. No obstante, el entrenador Horacio Melgarejo mostró su desacuerdo con la incorporación de ambos jugadores al equipo.

Te comenté lo de Zambrano y Trauco, nosotros estábamos interesados, pero el cuerpo técnico se opuso y dijo que podría trastornar el grupo”, declaró el director general de Cienciano en Zoom Deportivo.

Denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña fue archivada en Argentina

La última actualización sobre el proceso en contra de los 3 futbolistas fue el archivamiento del caso por parte de la justicia argentina. Según reportó el diario Olé, el expediente fue trasladado a los tribunales uruguayos, pues el delito en cuestión se habría producido en Montevideo, capital del país charrúa.

De acuerdo con el medio, se resolvió que el caso pase a manos de las autoridades judiciales de Uruguay para que se prosiga con las diligencias correspondientes. La resolución precisó que la decisión responde a que los acontecimientos se produjeron fuera de Argentina, motivo por el cual no es competencia de ese país llevar adelante el proceso.

¿Carlos Zambrano y Miguel Trauco jugarán en Sport Boys?

El periodista Gustavo Peralta adelantó el fichaje que se viene 'cocinando' en el Callao. "La orden está dada para que hagan la formalización del contrato. Ya está todo acordado hasta fin de año y solamente falta que lo formalicen. Esperan que los jugadores acepten todas las condiciones ya de palabra está todo", informó en el L1 Max.


