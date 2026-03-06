Andrea Llosa se pronunció sobre las implicancias en torno a la muerte de la deportista Lizeth Marsano, quien fue atropellada y abandonada por Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares. Como se recuerda, la figura de Willax Televisión es una de las personas vinculadas al proceso y actualmente se encuentra bajo investigación por el presunto delito de encubrimiento personal.

Para Llosa Barreto, desde el momento en que Linares decidió publicar un comunicado sin revelar la identidad de la persona que iba al volante de su vehículo - con el que atropelló a la campeona de buceo -, "arruinó su carrera" periodística. Según la conductora, encubrir el arrollamiento fue la peor decisión y el error más grande que, como familia, pudieron cometer.

Andrea Llosa sobre la credibilidad periodística

"Me sorprende que no haya hablado. Creo que lo que ella debió hacer es dar la cara. Creo que arruinó su carrera y me da pena", señaló Llosa al comentar el impacto que el caso Marzano tendrá en la trayectoria de Marisel Linares. La conductora también sostuvo que la credibilidad es un factor clave en la vida pública y, sobre todo, en la de los periodistas.

"La credibilidad, cuando se pierde, no hay forma de recuperarla", afirmó. Asimismo, criticó que la respuesta de Marisel Linares se haya limitado a un escueto comunicado. "Pésimo el hecho de haber mandado solo un comunicado. Todo habría cambiado si ella decía: 'Yo no fui la del carro, fue tal persona", señaló.

Andrea Llosa sobre cómo actuó la familia de Adrián Villar

En la misma línea, la figura de Panamericana Televisión aseguró que la familia de Adrián Villar le destruyó la vida al tratar de encubrir el atropello y posterior muerte de Lizeth Marzano. "Creo que el peor daño que le hicieron a este chico - fuera de atropellar a alguien, que es algo que a cualquier le podría pasar- fue el haber escapado en lugar de ayudar (…) creo que la propia familia se equivocó; en vez de ayudarlo le destruyeron la vida".

Sobre la reunión en la que fueron captados el joven de 21 años, Marisel Linares y Rubén Villar, señaló que al público no se le puede engañar. "Todos sabemos que esa reunión (en el parque) ocurrió porque ya sabían que había una persona muerta, no somos tontos". Finalmente, agregó: "Es un daño irreparable para la madre y los hermanos de la víctima. Esto demuestra cómo te han criado".