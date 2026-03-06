HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Votaciones con tablets? y Corte IDH condena a Perú | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Andrea Llosa sobre los implicados en el caso de Lizeth Marzano: "Marisel Linares arruinó su carrera"

De manera tajante, Andrea Llosa señaló que intentar encubrir el atropello de Lizeth Marzano fue la peor decisión y el error más grave error que, como familia, pudieron cometer, además de intentar obstaculizar las investigaciones por la muerte de la deportista.

Marisel Linares fue incluida en la investigación por el delito de encubrimiento Foto: Composición LR
Marisel Linares fue incluida en la investigación por el delito de encubrimiento Foto: Composición LR | Youtube

Andrea Llosa se pronunció sobre las implicancias en torno a la muerte de la deportista Lizeth Marsano, quien fue atropellada y abandonada por Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares. Como se recuerda, la figura de Willax Televisión es una de las personas vinculadas al proceso y actualmente se encuentra bajo investigación por el presunto delito de encubrimiento personal. 

Para Llosa Barreto, desde el momento en que Linares decidió publicar un comunicado sin revelar la identidad de la persona que iba al volante de su vehículo - con el que atropelló a la campeona de buceo -, "arruinó su carrera" periodística. Según la conductora, encubrir el arrollamiento fue la peor decisión y el error más grande que, como familia, pudieron cometer. 

PUEDES VER: Andrea Llosa cuestiona a Marisel Linares por ocultar que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano: 'Creo que ahí se equivocó'

lr.pe

Andrea Llosa sobre la credibilidad periodística 

"Me sorprende que no haya hablado. Creo que lo que ella debió hacer es dar la cara. Creo que arruinó su carrera y me da pena", señaló Llosa al comentar el impacto que el caso Marzano tendrá en la trayectoria de Marisel Linares. La conductora también sostuvo que la credibilidad es un factor clave en la vida pública y, sobre todo, en la de los periodistas. 

"La credibilidad, cuando se pierde, no hay forma de recuperarla", afirmó. Asimismo, criticó que la respuesta de Marisel Linares se haya limitado a un escueto comunicado. "Pésimo el hecho de haber mandado solo un comunicado. Todo habría cambiado si ella decía: 'Yo no fui la del carro, fue tal persona", señaló.

PUEDES VER: Marisel Linares, Adrián Villar y su padre habrían regresado al lugar del accidente de Lizeth Marzano: Magaly Medina mostrará exclusivas imágenes

lr.pe

Andrea Llosa sobre cómo actuó la familia de Adrián Villar

En la misma línea, la figura de Panamericana Televisión aseguró que la familia de Adrián Villar le destruyó la vida al tratar de encubrir el atropello y posterior muerte de Lizeth Marzano. "Creo que el peor daño que le hicieron a este chico - fuera de atropellar a alguien, que es algo que a cualquier le podría pasar- fue el haber escapado en lugar de ayudar (…) creo que la propia familia se equivocó; en vez de ayudarlo le destruyeron la vida".

Sobre la reunión en la que fueron captados el joven de 21 años, Marisel Linares y Rubén Villar, señaló que al público no se le puede engañar. "Todos sabemos que esa reunión (en el parque) ocurrió porque ya sabían que había una persona muerta, no somos tontos". Finalmente, agregó: "Es un daño irreparable para la madre y los hermanos de la víctima. Esto demuestra cómo te han criado". 

Notas relacionadas
Asciende a ocho los policías investigados por presunta inacción tras atropello de Lizeth Marzano, según PNP

Asciende a ocho los policías investigados por presunta inacción tras atropello de Lizeth Marzano, según PNP

LEER MÁS
Andrea Llosa cuestiona a Marisel Linares por ocultar que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano: “Creo que ahí se equivocó”

Andrea Llosa cuestiona a Marisel Linares por ocultar que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano: “Creo que ahí se equivocó”

LEER MÁS
Hermano de Lizeth Marzano sobre apelación de Adrián Villar por prisión preventiva: "La defensa planteó argumentos inverosímiles"

Hermano de Lizeth Marzano sobre apelación de Adrián Villar por prisión preventiva: "La defensa planteó argumentos inverosímiles"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

LEER MÁS
Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

LEER MÁS
Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos descubren una nueva especie de pulpo en las aguas del Pacífico y sería exclusiva en un país de América Latina

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

Votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026

Espectáculos

Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

Tula Rodríguez celebra que la tercera operación de su hija por una condición congénita fue exitosa: "Gracias Dios"

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Corte IDH condena a Perú por esterilización forzada de Celia Ramos Durand durante dictadura fujimorista

Votar con DNI vencido en las Elecciones Generales 2026

Qué pasa si no voto y no pago la multa en las Elecciones Generales Perú 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025