Mathías Brivio habla sobre la salida de Renzo Schuller de ‘Esto es guerra’. | Composición LR / Google

El regreso de Mathías Brivio a 'Esto es guerra' generó emoción entre los seguidores del reality. Su retorno, programado para el 21 de enero de 2026, marcó el inicio de una nueva temporada, después del triunfo de los ‘combatientes’. Asimismo, el ahora figura de América TV opinó sobre la salida de Renzo Schuller.

El conductor, conocido como el ‘papá de los guerreros’, expresó su afecto hacia Renzo Schuller y habló sobre su reciente partida. “A Renzo lo quiero un montón, no he tenido la oportunidad de conversar acerca de su salida, sus razones habrá tenido. Habrá pasado lo que tenía que pasar, pero lo quiero mucho, muchísimo. Renzo es una muy buena persona, tiene muy buen corazón, es un tipazo”, indicó a las cámaras de América TV.

Salida de Renzo Schuller de 'Esto es guerra'

Renzo Schuller anunció mediante TikTok que dejará la conducción del programa de competencia de América Televisión, tras participar desde mayo de 2022. En su mensaje, señaló: “Quería comunicarles yo directamente”.

El conductor recordó su trayectoria en realities de competencia, empezando por Combate, y agradeció el apoyo del público: “Tanto a los fanáticos de 'Combate', como a los fanáticos de 'Esto es guerra', (gracias) por acompañarme durante todo este tiempo”. Además, adelantó que emprenderá nuevos proyectos en 2026: “Estaré haciendo otras cositas que ya les iré contando y otras cosas de las que me enteraré más adelante”.

Mathías llena de elogios a Renzo Schuller

Mathías Brivio destacó la relación cercana que mantiene con Schuller. “Incluso Renzo también me fue a visitar a Estados Unidos, estuvo allá conmigo y me da pena obviamente que no esté acá. Es que no quiero que me digan ‘serrucho’”, precisó.

El presentador resaltó la importancia de mantener respeto y afecto pese a los cambios en el programa, mostrando admiración por la trayectoria y la personalidad de Schuller dentro del mundo de los realities.

Regreso de Mathías Brivio a 'Esto es guerra'

El retorno del popular conductor busca revitalizar el formato, ofreciendo novedades y nuevas competencias. Su incorporación pretende mantener la emoción de la audiencia y reforzar su conexión con los seguidores históricos de 'Esto es guerra'.

El regreso coincide con la renovación de la temporada, preparando escenarios para desafíos y dinámicas que prometen entretenimiento y sorpresas para los televidentes. Asimismo, Mathías se emocionó al volver al reality de competencia y lo hizo saber en pleno programa.