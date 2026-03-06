HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
Espectáculos

Monserrat se enoja con su hija en vivo por mandar mensaje a Melcochita diciéndole que no se quiere ir de Lima con ella: "¿Le has escrito?"

Durante una entrevista, Melcochita leyó un mensaje de su hija donde expresa que no quiere dejar Lima para irse con Monserrat Seminario. La reacción de la madre generó una fuerte intervención de Magaly Medina en vivo.

Melcochita señaló que espera quedarse con la custodia de sus hijas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melcochita señaló que espera quedarse con la custodia de sus hijas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El conflicto entre Melcochita y Monserrat Seminario volvió a ser tema de conversación en la televisión peruana luego de un tenso momento ocurrido durante una transmisión en vivo del programa conducido por Magaly Medina. En plena entrevista, el humorista reveló que una de sus hijas le había enviado un mensaje manifestando su deseo de quedarse en Lima y no viajar con su madre a Piura.

El episodio tomó mayor repercusión cuando el cómico leyó el texto que su hija le habría enviado en ese mismo instante. La reacción de Monserrat Seminario al escuchar el contenido generó incomodidad en el set televisivo y motivó una inmediata intervención de Magaly Medina, quien cuestionó la forma en que la madre enfrentó la situación frente a las cámaras.

PUEDES VER: Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

lr.pe

La molestia de Monserrat con su hija por mensaje a su padre Melcochita

Melcochita aseguró que una de sus hijas menores se comunicó con él para expresarle su preocupación ante la posibilidad de mudarse fuera de la capital peruana. El artista leyó el mensaje en vivo: “No me quiero ir de Lima, mi mamá nos quiere llevar a Sullana, me quiero quedar contigo papá. Papá, ¿cuándo vas a regresar?, te extraño”.

Tras escuchar estas palabras, Monserrat Seminario reaccionó visiblemente incómoda y decidió preguntarle a su hija, en plena transmisión, si efectivamente había enviado ese mensaje a su padre.  “Tu papá está diciendo que le has escrito... ¿le has escrito a tu papá?”, expresó durante el enlace.

El momento generó un clima tenso en el programa. Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV, la firme’, intervino para cuestionar la actitud de la esposa del humorista frente a la menor. Según la conductora, una reacción de ese tipo podría interpretarse como presión hacia la menor.

“No le digas eso pues Monserrat, cómo vas a ir a encarar a tus hijas porque le escribieron a su papá. No pues, eso no hace una madre responsable”, manifestó Medina durante la transmisión.

PUEDES VER: Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: “Eso es chantaje”

lr.pe

Melcochita confiesa que le gustaría quedarse con sus hijas

Durante el mismo diálogo televisivo, Melcochita también se refirió al proceso legal que atraviesa con Monserrat Seminario . El cómico explicó que la investigación continuará y que existen procedimientos establecidos para esclarecer la situación familiar.

Entre las medidas mencionadas se encuentran evaluaciones psicológicas y entrevistas en la denominada cámara Gesell, un espacio utilizado en procesos judiciales para recoger testimonios de menores bajo supervisión especializada.

“El fiscal ya fijó la terapia y la cámara Gesell. Ahí se va a llegar a saber toda la verdad”, comentó el artista durante la conversación televisiva. “Sería una bendición de Dios que me dejen con mis hijas”, afirmó Melcochita durante la entrevista.

Notas relacionadas
Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

LEER MÁS
Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

Melcochita admite su error y se retracta tras chat expuesto por Monserrat Seminario en el que exige S/15.000: "Fue un momento de cólera"

LEER MÁS
Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: “Eso es chantaje”

Monserrat Seminario muestra chat en el que Melcochita le quiso cobrar S/15.000 para regresar a la casa: “Eso es chantaje”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

LEER MÁS
Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

LEER MÁS
Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', revela grave accidente que sufrió en su casa: "El dolor era insoportable"

Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', revela grave accidente que sufrió en su casa: "El dolor era insoportable"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Monserrat se enoja con su hija en vivo por mandar mensaje a Melcochita diciéndole que no se quiere ir de Lima con ella: "¿Le has escrito?"

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

Espectáculos

Mario Irivarren sorprende al anunciar que volverá a ser chambelán como en la época de 'Combate' y las redes reaccionan: "Mi momento llegó"

Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

Fanáticos de 'Bienvenida la tarde' piden que el reality reemplace a 'Esto es guerra': "Ellos sí dan risa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué pasa si no voto y no pago la multa en las Elecciones 2026?

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Fallo por caso Cecilia Ramos marca precedente en Perú: "Es la primera vez que la Corte IDH reconoce las esterilizaciones forzadas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025