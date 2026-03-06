El conflicto entre Melcochita y Monserrat Seminario volvió a ser tema de conversación en la televisión peruana luego de un tenso momento ocurrido durante una transmisión en vivo del programa conducido por Magaly Medina. En plena entrevista, el humorista reveló que una de sus hijas le había enviado un mensaje manifestando su deseo de quedarse en Lima y no viajar con su madre a Piura.

El episodio tomó mayor repercusión cuando el cómico leyó el texto que su hija le habría enviado en ese mismo instante. La reacción de Monserrat Seminario al escuchar el contenido generó incomodidad en el set televisivo y motivó una inmediata intervención de Magaly Medina, quien cuestionó la forma en que la madre enfrentó la situación frente a las cámaras.

La molestia de Monserrat con su hija por mensaje a su padre Melcochita

Melcochita aseguró que una de sus hijas menores se comunicó con él para expresarle su preocupación ante la posibilidad de mudarse fuera de la capital peruana. El artista leyó el mensaje en vivo: “No me quiero ir de Lima, mi mamá nos quiere llevar a Sullana, me quiero quedar contigo papá. Papá, ¿cuándo vas a regresar?, te extraño”.

Tras escuchar estas palabras, Monserrat Seminario reaccionó visiblemente incómoda y decidió preguntarle a su hija, en plena transmisión, si efectivamente había enviado ese mensaje a su padre. “Tu papá está diciendo que le has escrito... ¿le has escrito a tu papá?”, expresó durante el enlace.

El momento generó un clima tenso en el programa. Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV, la firme’, intervino para cuestionar la actitud de la esposa del humorista frente a la menor. Según la conductora, una reacción de ese tipo podría interpretarse como presión hacia la menor.

“No le digas eso pues Monserrat, cómo vas a ir a encarar a tus hijas porque le escribieron a su papá. No pues, eso no hace una madre responsable”, manifestó Medina durante la transmisión.

Melcochita confiesa que le gustaría quedarse con sus hijas

Durante el mismo diálogo televisivo, Melcochita también se refirió al proceso legal que atraviesa con Monserrat Seminario . El cómico explicó que la investigación continuará y que existen procedimientos establecidos para esclarecer la situación familiar.

Entre las medidas mencionadas se encuentran evaluaciones psicológicas y entrevistas en la denominada cámara Gesell, un espacio utilizado en procesos judiciales para recoger testimonios de menores bajo supervisión especializada.

“El fiscal ya fijó la terapia y la cámara Gesell. Ahí se va a llegar a saber toda la verdad”, comentó el artista durante la conversación televisiva. “Sería una bendición de Dios que me dejen con mis hijas”, afirmó Melcochita durante la entrevista.