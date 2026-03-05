HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Gran descubrimiento en Roma: arqueólogos hallan enorme necrópolis con pinturas, mosaicos y esqueletos antiguos

El Ministerio de Cultura de Italia precisó que casi todos los restos óseos pertenecen a hombres de entre 20 y 40 años de constitución robusta.

La Necrópolis Ostiense fue encontrada cerca de la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma.
La Necrópolis Ostiense fue encontrada cerca de la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. | Composición LR

El Ministerio de Cultura de Italia (MiC) encargó a la Superintendencia Especial de Roma la construcción de una residencia de estudiantes en Via Ostiense, sin imaginar que un grupo de arqueólogos hallaría una enorme necrópolis que se desarrolló entre finales del periodo republicano y el final del imperio.

De acuerdo con el MiC, la zona funeraria (encontrada cerca de la Basílica de San Pablo Extramuros) albergaba tumbas de mampostería decorada. También había fosas que contenían esqueletos humanos, pinturas y mosaicos excepcionalmente bien conservados.

"Este descubrimiento confirma la extraordinaria complejidad del patrimonio arqueológico de la ciudad, que continúa emergiendo incluso en contextos afectados por la transformación urbana", subrayó la superintendente Daniela Porro.

PUEDES VER: Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

lr.pe

Descubren necrópolis romana en Italia

Apenas a un metro de profundidad, se encontró la Necrópolis Ostiense. Este sitio albergaba cinco edificaciones funerarias de la época imperial, con planta cuadrangular y techos abovedados. Un sexto edificio, de características similares pero orientado perpendicularmente, indica que el complejo estaba organizado alrededor de un patio interior.

Asimismo, se identificó yesería al fresco con detalles de plantas, estuco y edículos adornados con figuras de la simbología funeraria romana, como Orantes o Victorias Aladas, así como una pequeña cabeza que parece representar a Apolo.

"Hay 13 tumbas rectangulares que probablemente son columbarios, habitaciones con nichos diseñados para albergar urnas con cenizas", apostilló Diletta Menghinello, directora de la excavación, en un comunicado. No descartó la posibilidad de encontrar numerosos ajuares funerarios, epígrafes y revestimientos de suelos.

PUEDES VER: Científicos descubren una nueva especie de pulpo en las aguas del Pacífico y sería exclusiva en un país de América Latina

lr.pe

Las tumbas monumentales de la Necrópolis Ostiense datan del siglo I antes de Cristo y fueron construidas para ciudadanos romanos de la élite. Entre los 50 esqueletos humanos descubiertos se encontraba uno que presentaba un clavo a la altura del pecho. Dicha evidencia refleja un conocido ritual para alejar el mal en la otra vida.

El Ministerio de Cultura de Italia precisó que casi todos los restos óseos pertenecen a hombres de entre 20 y 40 años de constitución robusta. Asimismo, la entidad gubernamental sostuvo que la zona será "protegida, estudiada y valorizada sin obstaculizar el proyecto de una nueva residencia de estudiantes, con la esperanza de que los descubrimientos sean accesibles a los visitantes".

Notas relacionadas
Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

LEER MÁS
La tercera maravilla del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

La tercera maravilla del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

LEER MÁS
Los arqueólogos quedaron sorprendidos cuando abrieron la tapa de un sarcófago romano sellado de 1.700 años de antiguedad

Los arqueólogos quedaron sorprendidos cuando abrieron la tapa de un sarcófago romano sellado de 1.700 años de antiguedad

LEER MÁS
Eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026: ¿a qué hora, qué países y dónde ver la 'luna de sangre' en vivo?

Eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026: ¿a qué hora, qué países y dónde ver la 'luna de sangre' en vivo?

LEER MÁS
Eclipse lunar total del 3 de marzo: sigue la trayectoria de la 'luna de sangre' que iluminará los cielos en varias partes del mundo

Eclipse lunar total del 3 de marzo: sigue la trayectoria de la 'luna de sangre' que iluminará los cielos en varias partes del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos descubren una nueva especie de pulpo en las aguas del Pacífico y sería exclusiva en un país de América Latina

Científicos descubren una nueva especie de pulpo en las aguas del Pacífico y sería exclusiva en un país de América Latina

LEER MÁS
La tercera maravilla del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

La tercera maravilla del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

LEER MÁS
Estudio vincula químicos de utensilios y envases de uso cotidiano con envejecimiento acelerado en hombres

Estudio vincula químicos de utensilios y envases de uso cotidiano con envejecimiento acelerado en hombres

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[DSports, En Vivo] ¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar HOY por la Copa Sudamericana 2026?

Gran descubrimiento en Roma: arqueólogos hallan enorme necrópolis con pinturas, mosaicos y esqueletos antiguos

Congreso EN VIVO: inhabilitación de Betssy Chávez, el regreso de José Jerí y la citación al ministro del Minem

Ciencia

Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

Estudio vincula químicos de utensilios y envases de uso cotidiano con envejecimiento acelerado en hombres

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: inhabilitación de Betssy Chávez, el regreso de José Jerí y la citación al ministro del Minem

Kira Alcarraz no reconoce agresión a trabajador del SAT: “Jamás lo he golpeado, eso es mentira”

Rosa María Palacios acusa a Keiko de capturar el Estado a través del Congreso: “En el mismo modelo de Montesinos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025