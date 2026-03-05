Gran descubrimiento en Roma: arqueólogos hallan enorme necrópolis con pinturas, mosaicos y esqueletos antiguos

La Necrópolis Ostiense fue encontrada cerca de la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. | Composición LR

El Ministerio de Cultura de Italia (MiC) encargó a la Superintendencia Especial de Roma la construcción de una residencia de estudiantes en Via Ostiense, sin imaginar que un grupo de arqueólogos hallaría una enorme necrópolis que se desarrolló entre finales del periodo republicano y el final del imperio.

De acuerdo con el MiC, la zona funeraria (encontrada cerca de la Basílica de San Pablo Extramuros) albergaba tumbas de mampostería decorada. También había fosas que contenían esqueletos humanos, pinturas y mosaicos excepcionalmente bien conservados.

"Este descubrimiento confirma la extraordinaria complejidad del patrimonio arqueológico de la ciudad, que continúa emergiendo incluso en contextos afectados por la transformación urbana", subrayó la superintendente Daniela Porro.

Descubren necrópolis romana en Italia

Apenas a un metro de profundidad, se encontró la Necrópolis Ostiense. Este sitio albergaba cinco edificaciones funerarias de la época imperial, con planta cuadrangular y techos abovedados. Un sexto edificio, de características similares pero orientado perpendicularmente, indica que el complejo estaba organizado alrededor de un patio interior.

Asimismo, se identificó yesería al fresco con detalles de plantas, estuco y edículos adornados con figuras de la simbología funeraria romana, como Orantes o Victorias Aladas, así como una pequeña cabeza que parece representar a Apolo.

"Hay 13 tumbas rectangulares que probablemente son columbarios, habitaciones con nichos diseñados para albergar urnas con cenizas", apostilló Diletta Menghinello, directora de la excavación, en un comunicado. No descartó la posibilidad de encontrar numerosos ajuares funerarios, epígrafes y revestimientos de suelos.

Las tumbas monumentales de la Necrópolis Ostiense datan del siglo I antes de Cristo y fueron construidas para ciudadanos romanos de la élite. Entre los 50 esqueletos humanos descubiertos se encontraba uno que presentaba un clavo a la altura del pecho. Dicha evidencia refleja un conocido ritual para alejar el mal en la otra vida.

El Ministerio de Cultura de Italia precisó que casi todos los restos óseos pertenecen a hombres de entre 20 y 40 años de constitución robusta. Asimismo, la entidad gubernamental sostuvo que la zona será "protegida, estudiada y valorizada sin obstaculizar el proyecto de una nueva residencia de estudiantes, con la esperanza de que los descubrimientos sean accesibles a los visitantes".