HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
EN VIVO

🚨¡BLINDADO! JOSÉ JERÍ se aferra a FUERZA POPULAR para salvarse | #las10deldía

Espectáculos

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

La brasileña Paloma Fiuza fue trasladada de emergencia a un centro asistencial tras vivir momento de terror en 'El internado'. Accidente en el reality chileno le provocó cuatro desgarros y una luxación en el codo.

Paloma Fiuza reveló fuertes imágenes de su lesión en 'El internado'.
Paloma Fiuza reveló fuertes imágenes de su lesión en 'El internado'. | Foto: Facebook/Paloma Fiuza

"La situación más dolorosa de toda mi vida". Con esas palabras, Paloma Fiuza describió el fuerte accidente que sufrió durante una competencia extrema en el reality chileno 'El internado'. La presentadora brasileña de 42 años, reconocida en Perú por 'Esto es guerra', vivió un momento de terror que generó pánico entre sus compañeros y preocupación por parte de los seguidores del programa.

La popular 'Pops' se encontraba disputando una de las pruebas más exigentes del show cuando pisó en falso y cayó en un espacio de aproximadamente dos metros de profundidad. En el impacto, un zapallo de varios kilos —parte del reto que consistía en trasladar estas pesadas verduras— golpeó primero su cabeza y luego su brazo, lo que agravó esta escena de miedo en el set de Mega.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Carlos Ramón Solano, Félix en 'Al fondo hay sitio', revela que pasó 10 años sin tomar alcohol y lo celebra en un bar: 'Orgulloso de mí'

lr.pe

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente y genera alarma en 'El internado'

En los primeros instantes tras la caída, se vio que Paloma apenas logró pronunciar "Me rompí el brazo". Sus compañeros reaccionaron de inmediato y pidieron ayuda a la producción, que acudió para asistirla. Aunque intentaba mantener la calma, la bailarina no podía ocultar las expresiones de dolor y pedía con insistencia algún alivio. "Necesito una pastilla para el dolor", se le escuchó decir. Las imágenes mostraron claramente la lesión en su brazo y el impacto emocional que generó en el equipo rojo, cuyos integrantes se mostraban afectados.

En medio de esa escena, el actor Etienne Bobenrieth se conmovió hasta las lágrimas por 'Pops'. El intérprete incluso intentó acompañarla en la ambulancia que la trasladó de emergencia, pero las reglas del programa se lo impidieron. Más tarde, detrás de cámaras, confesó: "Creo que nunca había estado así de preocupado en 'El internado'.

PUEDES VER: Nelly Rossinelli se despide con emoción del programa '¿Cuál es tu pedido?' tras 100 capítulos: 'Esto es solo un hasta luego'

lr.pe

Paloma Fiuza confirma que se luxó el codo en 'El internado'

Tras mostrarse el accidente en el reciente episodio de 'El internado', Paloma Fiuza reapareció en un video en redes sociales con un cabestrillo en el brazo derecho. La influencer explicó que los exámenes médicos descartaron una fractura y confirmaron una luxación en el codo. "Al final no era tan grave. No me rompí el hueso, pero sí se salió el codo de su lugar", relató con alivio para Mega TV.

La exintegrante de 'EEG' confesó que al inicio intentó mantener la calma, aunque el tumulto la alteró. Además, calificó el episodio como la lesión más fuerte que ha enfrentado en los realities y en toda su vida. "La lesión que más me ha dolido en todo mi tiempo de competencia física. La situación más dolorosa de toda mi vida. Pero, como ya he tenido varias lesiones, he aprendido a controlar mi mente", declaró.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': 'Dejen de hablar hu*****s'

lr.pe

La ex Axé Bahía cerró la entrevista destacando su fortaleza ante la adversidad. "Siento que fui muy fuerte y valiente en ese momento", puntualizó. Aunque evitó responsabilizar directamente a la producción, en redes varios usuarios acusaron al programa de negligencia.

Paloma Fiuza revela que accidente fue hace varios meses y confirma múltiples desgarros

En esa línea, luego de la emisión de 'El internado', Paloma acudió a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje. La bailarina explicó que el incidente demandó un largo proceso de recuperación, lo que significa que, aunque el caso se difundió recientemente, ocurrió tiempo atrás. También confirmó que no solo sufrió una luxación de codo, sino también otras lesiones, y mostró fotografías de su rehabilitación.

Paloma Fiuza compartió fotos de su proceso de recuperación tras sufrir lesión en 'El internado'. Foto: captura Facebook/Paloma Fiuza

Paloma Fiuza compartió fotos de su proceso de recuperación tras sufrir lesión en 'El internado'. Foto: captura Facebook/Paloma Fiuza

"Tuve una luxación de codo y cuatro desgarros: uno en la columna, otro en el tríceps, el codo y el antebrazo. Fueron meses de recuperación, y todavía me queda camino por recorrer para estar al cien por ciento. Pero hoy estoy bien, felizmente", escribió.

En su pronunciamiento, agradeció a sus fans y a sus compañeros del reality por el apoyo, y reafirmó su optimismo frente a la adversidad. "A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. Me ha pasado varias veces, y nunca es fácil. Pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase. Esta fue la lesión más dolorosa de toda mi vida: sentí un dolor extremo, fue horrible. Pero ya estoy bien", puntualizó.

Notas relacionadas
'Esto es guerra' regresó a la TV: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

'Esto es guerra' regresó a la TV: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

LEER MÁS
'Esto es guerra' 2026: Mathías Brivio y Johanna San Miguel protagonizaron emotivo reencuentro y dieron inicio al casting nacional

'Esto es guerra' 2026: Mathías Brivio y Johanna San Miguel protagonizaron emotivo reencuentro y dieron inicio al casting nacional

LEER MÁS
¡Vuelve a 'Esto es guerra'! Mathías Brivio retoma su rol como conductor del reality show en la temporada 2026

¡Vuelve a 'Esto es guerra'! Mathías Brivio retoma su rol como conductor del reality show en la temporada 2026

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

LEER MÁS
Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

LEER MÁS
Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre, Melissa Klug, sobre caso contra Bryan Torres: "Está haciendo su show"

Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre, Melissa Klug, sobre caso contra Bryan Torres: "Está haciendo su show"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Mercado Play, servicio de streaming de Mercado Libre, revela su top de películas del 2025

Espectáculos

Diego Rodríguez, exintegrante de 'Esto es guerra', protagonizará serie de ViX junto a reconocida figura del espectáculo

Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

'Esto es guerra' lideró el rating en su estreno: ¿cuántos puntos hizo con el regreso de Johanna San Miguel y Mathías Brivio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025