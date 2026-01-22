"La situación más dolorosa de toda mi vida". Con esas palabras, Paloma Fiuza describió el fuerte accidente que sufrió durante una competencia extrema en el reality chileno 'El internado'. La presentadora brasileña de 42 años, reconocida en Perú por 'Esto es guerra', vivió un momento de terror que generó pánico entre sus compañeros y preocupación por parte de los seguidores del programa.

La popular 'Pops' se encontraba disputando una de las pruebas más exigentes del show cuando pisó en falso y cayó en un espacio de aproximadamente dos metros de profundidad. En el impacto, un zapallo de varios kilos —parte del reto que consistía en trasladar estas pesadas verduras— golpeó primero su cabeza y luego su brazo, lo que agravó esta escena de miedo en el set de Mega.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente y genera alarma en 'El internado'

En los primeros instantes tras la caída, se vio que Paloma apenas logró pronunciar "Me rompí el brazo". Sus compañeros reaccionaron de inmediato y pidieron ayuda a la producción, que acudió para asistirla. Aunque intentaba mantener la calma, la bailarina no podía ocultar las expresiones de dolor y pedía con insistencia algún alivio. "Necesito una pastilla para el dolor", se le escuchó decir. Las imágenes mostraron claramente la lesión en su brazo y el impacto emocional que generó en el equipo rojo, cuyos integrantes se mostraban afectados.

En medio de esa escena, el actor Etienne Bobenrieth se conmovió hasta las lágrimas por 'Pops'. El intérprete incluso intentó acompañarla en la ambulancia que la trasladó de emergencia, pero las reglas del programa se lo impidieron. Más tarde, detrás de cámaras, confesó: "Creo que nunca había estado así de preocupado en 'El internado'.

Paloma Fiuza confirma que se luxó el codo en 'El internado'

Tras mostrarse el accidente en el reciente episodio de 'El internado', Paloma Fiuza reapareció en un video en redes sociales con un cabestrillo en el brazo derecho. La influencer explicó que los exámenes médicos descartaron una fractura y confirmaron una luxación en el codo. "Al final no era tan grave. No me rompí el hueso, pero sí se salió el codo de su lugar", relató con alivio para Mega TV.

La exintegrante de 'EEG' confesó que al inicio intentó mantener la calma, aunque el tumulto la alteró. Además, calificó el episodio como la lesión más fuerte que ha enfrentado en los realities y en toda su vida. "La lesión que más me ha dolido en todo mi tiempo de competencia física. La situación más dolorosa de toda mi vida. Pero, como ya he tenido varias lesiones, he aprendido a controlar mi mente", declaró.

La ex Axé Bahía cerró la entrevista destacando su fortaleza ante la adversidad. "Siento que fui muy fuerte y valiente en ese momento", puntualizó. Aunque evitó responsabilizar directamente a la producción, en redes varios usuarios acusaron al programa de negligencia.

Paloma Fiuza revela que accidente fue hace varios meses y confirma múltiples desgarros

En esa línea, luego de la emisión de 'El internado', Paloma acudió a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje. La bailarina explicó que el incidente demandó un largo proceso de recuperación, lo que significa que, aunque el caso se difundió recientemente, ocurrió tiempo atrás. También confirmó que no solo sufrió una luxación de codo, sino también otras lesiones, y mostró fotografías de su rehabilitación.

Paloma Fiuza compartió fotos de su proceso de recuperación tras sufrir lesión en 'El internado'. Foto: captura Facebook/Paloma Fiuza

"Tuve una luxación de codo y cuatro desgarros: uno en la columna, otro en el tríceps, el codo y el antebrazo. Fueron meses de recuperación, y todavía me queda camino por recorrer para estar al cien por ciento. Pero hoy estoy bien, felizmente", escribió.

En su pronunciamiento, agradeció a sus fans y a sus compañeros del reality por el apoyo, y reafirmó su optimismo frente a la adversidad. "A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. Me ha pasado varias veces, y nunca es fácil. Pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase. Esta fue la lesión más dolorosa de toda mi vida: sentí un dolor extremo, fue horrible. Pero ya estoy bien", puntualizó.