Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de ProTV, celebra el exitoso regreso de Laura Huarcayo a la conducción de 'Mande quien mande'. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de ProTV, se mostró satisfecha por el inicio de la nueva temporada de 'Mande quien mande'. Además, la productora expresó su felicidad por el regreso de Laura Huarcayo a las pantallas de América Televisión, esta vez como conductora del programa 'Mande quien mande'; pues es una figura muy querida por el público y reclamaban su regreso.

“El público quiere mucho a Laura, es una figura importante de la televisión. En ‘Lima Limón’ se retiró con una buena sintonía, y el reencuentro con 'La Carlota' ha sido muy bueno; se nota la amistad, la química, que va más allá de las pantallas”, sostuvo Mariana Ramírez del Villar.

"Quiero agradecer esta oportunidad que me da la vida para volver a la televisión después de nueve años. A veces, como madres, dejamos lo más bonito de nuestro trabajo por la familia; pero ahora estoy aquí para llevar mucho entretenimiento a todo el público", comentó Laura Huarcayo por su parte.

El magacín 'Mande quien mande', conducido por Laura Huarcayo, La Carlota y Erick Elera, inició con el pie derecho porque alcanzó 7.5 puntos de rating, siendo líder de su horario y superando ampliamente a 'Amor y fuego', que apenas hizo 2.4 puntos.

Mariana Ramírez del Villar alista programa para los sábados



En otro momento, Mariana Ramírez del Villar señaló que tiene el ofrecimiento de América Televisión para desarrollar un programa en el horario estelar de los sábados. Al ser consultada si María Pía Copello liderará el proyecto, la directora de contenidos de ProTV aclaró que el espacio se llevará a cabo con o sin ella.

“Por ahora María Pía está en el digital con Peter Fajardo. En la televisión todo es cambiante. Tengo el ofrecimiento de América Televisión para desarrollar los sábados un programa; si llegamos a un acuerdo con María Pía, sería bueno; si no, lo haremos con otra persona... pero de todas maneras vamos a hacer el proyecto con Pro Tv”, resaltó.

Asimismo, señaló que le encantará competir con Gisela Valcárcel, quien hace unas semanas anunció que volverá con su reality de baile los sábados por la noche en Panamericana Televisión. "La competencia es lo más sano; a nosotros nos encanta competir. No hay nada más motivador que tener a alguien al costado y poder mostrar lo mejor que podemos hacer”, finalizó Mariana.

