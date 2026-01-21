Mathías Brivio vuelve a 'Esto es guerra' este 2026 y su regreso marca uno de los momentos más esperados del popular reality show. El presentador reaparece en el programa de América TV este miércoles 21 de enero, fecha en la que inicia una nueva temporada con renovadas expectativas tras el triunfo de los 'combatientes'.

La noticia llega tras la participación de Mathías en la preventa del canal, donde su presencia despertó la ilusión de los seguidores. El recordado 'papá de los guerreros', considerado una figura histórica del formato, estará nuevamente al frente de la conducción, aunque no se ha revelado quién lo acompañará. Entretanto, el estreno promete revelar también a los nuevos competidores, entre ellos, posiblemente, las streamers Zully y Milenka Nolasco.

Mathías Brivio regresa a 'Esto es guerra' este 2026

El regreso de Mathías Brivio a 'EEG' fue anunciado la tarde de este mismo miércoles 21 por el periodista de espectáculos John Cano, a través de su programa 'Show.pe'. Según compartió el también CEO de Premium Comunicaciones, Brivio ya ha realizado grabaciones vinculadas al reality, que en 2025 vivió una renovada temporada de competencia en la que también participaron los 'combatientes'. "Confirmadísimo", declaró en su espacio.

En esa línea, Miguel Arce, quien se encontraba presente como invitado de Cano y es reconocido por su trayectoria como exparticipante de 'Esto es guerra' y 'Combate', no ocultó sus expectativas, especialmente en un contexto de fuertes rumores acerca de que Johanna San Miguel también podría retornar al programa. "Esa dupla va a ser una bomba atómica", declaró.

¿A qué hora ver el estreno en vivo de 'Esto es guerra' temporada 2026?

De acuerdo con la parrilla de América TV, la transmisión de 'Esto es guerra' en vivo inicia a las 8.00 p. m. este miércoles 21 de enero de 2026. Para seguir el estreno de la temporada, que marca el regreso de Mathías Brivio a la conducción, puedes sintonizar el canal 4 en señal abierta en Lima y gran parte del país.

El reality show podrá seguirse también a través de las principales operadoras de cable y satélite —DirecTV (194 SD y 1194 HD), Movistar TV (104 SD y 804 HD) y Claro TV (canales 4 y 504 HD)—, además de la web oficial de América TV y su aplicativo América tvGO.