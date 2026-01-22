HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Espectáculos

'Esto es guerra' lideró el rating en su estreno: ¿cuántos puntos hizo con el regreso de Johanna San Miguel y Mathías Brivio?

'Esto es guerra' regresó a la televisión el 21 de enero, con la presentación de Mathías Brivio y Johanna San Miguel, quienes lideran la temporada 14 del popular reality juvenil.

En su retorno, el programa alcanzó un rating de 16.5 puntos, convirtiéndose en el más visto de la televisión peruana. Foto: difusión
En su retorno, el programa alcanzó un rating de 16.5 puntos, convirtiéndose en el más visto de la televisión peruana. Foto: difusión | Foto: difusión

‘Esto es guerra’ regresó a la televisión el último miércoles 21 de enero con la presencia de Israel Dreyfus, Kathy Sheen, Samuel Suárez y Johanna San Miguel, quienes se pusieron a especular sobre el otro conductor del reality juvenil. Finalmente, Mathías Brivio apareció en las pantallas de América Televisión, protagonizando un emotivo momento con Johanna. 

“Estoy feliz de estar aquí nuevamente y volver a sentir la adrenalina de un programa en vivo y tan querido por el público. Esta es su temporada 14 y vamos con todo. Ahora voy a partir mi tiempo entre California y Perú, pero voy a estar acá al ciento por ciento. Mi familia va a estar allá, pero yo voy a estar acá”, comentó Mathías Brivio.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Johanna San Miguel y Mathías Brivio anunciaron 'EEG desafío 14. La Previa', la nueva propuesta del reality juvenil. Además, revelaron que realizarán un casting nacional para buscar nuevos participantes, tal y como se hizo años atrás.

PUEDES VER: 'Esto es guerra' 2026: Mathías Brivio y Johanna San Miguel protagonizaron emotivo reencuentro y dieron inicio al casting nacional

lr.pe

¿Cuántos puntos hizo ‘Esto es guerra’ en el debut de su temporada 14?

Al parecer, el inicio de la temporada 14 de 'Esto es guerra' cautivó al público, pues alcanzó 16.5 puntos de rating y fue el programa más visto de la televisión peruana, dejando atrás a otros espacios de la competencia como ‘Yo soy’, que registró 9.28 puntos en promedio.

'EEG desafío 14, la previa' es el nuevo formato que ha presentado el reality para ir calentando y presentando a algunas de sus figuras. Dicho espacio está diseñado como un panel que es liderado por Johanna San Miguel, quien se ha reencontrado con Mathías Brivio después de diez años, pues ambos son los icónicos conductores de 'Esto es guerra'.

La nueva propuesta, 'EEG desafío 14. La Previa', incluye un casting nacional para buscar nuevos participantes, reafirmando la conexión con el público tras diez años de ausencia de Brivio. Foto: difusión

La nueva propuesta, 'EEG desafío 14. La Previa', incluye un casting nacional para buscar nuevos participantes, reafirmando la conexión con el público tras diez años de ausencia de Brivio. Foto: difusión

PUEDES VER: 'Esto es guerra' regresó a la TV: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

lr.pe

‘Mande quien mande’ también lideró el rating en su horario

Asimismo, el debut de Laura Huarcayo al frente de 'Mande quien mande', el miércoles 21 de enero, también fue muy auspicioso. La producción de Pro TV inició con el pie derecho porque alcanzó 7.5 puntos de rating, siendo líder de su horario y superando ampliamente a 'Amor y fuego', que apenas hizo 2.4 puntos.

Recordemos que el programa conducido por Laura Huarcayo, ‘La Carlota’ y Erick Elera acaba de iniciar el reality 'La dupla perfecta', donde participan figuras del espectáculo con sus hijos, destacando Pamela López, Allison Pastor, Florcita Polo, Pedro Loli, Katy Prado, Danuska Zapata y otros.

Notas relacionadas
'Esto es guerra' regresó a la TV: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

'Esto es guerra' regresó a la TV: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

LEER MÁS
'Esto es guerra' 2026: Mathías Brivio y Johanna San Miguel protagonizaron emotivo reencuentro y dieron inicio al casting nacional

'Esto es guerra' 2026: Mathías Brivio y Johanna San Miguel protagonizaron emotivo reencuentro y dieron inicio al casting nacional

LEER MÁS
¡Vuelve a 'Esto es guerra'! Mathías Brivio retoma su rol como conductor del reality show en la temporada 2026

¡Vuelve a 'Esto es guerra'! Mathías Brivio retoma su rol como conductor del reality show en la temporada 2026

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

LEER MÁS
Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre, Melissa Klug, sobre caso contra Bryan Torres: "Está haciendo su show"

Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre, Melissa Klug, sobre caso contra Bryan Torres: "Está haciendo su show"

LEER MÁS
Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Tiktoker Moca es citada por el Ministerio Público por polémicas declaraciones y acciones físicas contra su embarazo: "Está fuera de contexto"

Espectáculos

'Esto es guerra' regresó a la TV: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre, Melissa Klug, sobre caso contra Bryan Torres: "Está haciendo su show"

'Esto es guerra' 2026: Mathías Brivio y Johanna San Miguel protagonizaron emotivo reencuentro y dieron inicio al casting nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025