En su retorno, el programa alcanzó un rating de 16.5 puntos, convirtiéndose en el más visto de la televisión peruana. Foto: difusión | Foto: difusión

En su retorno, el programa alcanzó un rating de 16.5 puntos, convirtiéndose en el más visto de la televisión peruana. Foto: difusión | Foto: difusión

‘Esto es guerra’ regresó a la televisión el último miércoles 21 de enero con la presencia de Israel Dreyfus, Kathy Sheen, Samuel Suárez y Johanna San Miguel, quienes se pusieron a especular sobre el otro conductor del reality juvenil. Finalmente, Mathías Brivio apareció en las pantallas de América Televisión, protagonizando un emotivo momento con Johanna.

“Estoy feliz de estar aquí nuevamente y volver a sentir la adrenalina de un programa en vivo y tan querido por el público. Esta es su temporada 14 y vamos con todo. Ahora voy a partir mi tiempo entre California y Perú, pero voy a estar acá al ciento por ciento. Mi familia va a estar allá, pero yo voy a estar acá”, comentó Mathías Brivio.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Johanna San Miguel y Mathías Brivio anunciaron 'EEG desafío 14. La Previa', la nueva propuesta del reality juvenil. Además, revelaron que realizarán un casting nacional para buscar nuevos participantes, tal y como se hizo años atrás.

¿Cuántos puntos hizo ‘Esto es guerra’ en el debut de su temporada 14?



Al parecer, el inicio de la temporada 14 de 'Esto es guerra' cautivó al público, pues alcanzó 16.5 puntos de rating y fue el programa más visto de la televisión peruana, dejando atrás a otros espacios de la competencia como ‘Yo soy’, que registró 9.28 puntos en promedio.

'EEG desafío 14, la previa' es el nuevo formato que ha presentado el reality para ir calentando y presentando a algunas de sus figuras. Dicho espacio está diseñado como un panel que es liderado por Johanna San Miguel, quien se ha reencontrado con Mathías Brivio después de diez años, pues ambos son los icónicos conductores de 'Esto es guerra'.

La nueva propuesta, 'EEG desafío 14. La Previa', incluye un casting nacional para buscar nuevos participantes, reafirmando la conexión con el público tras diez años de ausencia de Brivio. Foto: difusión

‘Mande quien mande’ también lideró el rating en su horario



Asimismo, el debut de Laura Huarcayo al frente de 'Mande quien mande', el miércoles 21 de enero, también fue muy auspicioso. La producción de Pro TV inició con el pie derecho porque alcanzó 7.5 puntos de rating, siendo líder de su horario y superando ampliamente a 'Amor y fuego', que apenas hizo 2.4 puntos.

Recordemos que el programa conducido por Laura Huarcayo, ‘La Carlota’ y Erick Elera acaba de iniciar el reality 'La dupla perfecta', donde participan figuras del espectáculo con sus hijos, destacando Pamela López, Allison Pastor, Florcita Polo, Pedro Loli, Katy Prado, Danuska Zapata y otros.

