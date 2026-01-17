Ricardo Rondón y Fernando Díaz felicitaron a Maju Mantilla por su regreso a la televisión. | Composición LR / Google

Ricardo Rondón y Fernando Díaz felicitaron a Maju Mantilla por su regreso a la televisión. | Composición LR / Google

Maju Mantilla enfrentó momentos difíciles luego de la difusión de su separación de Gustavo Salcedo, marcada por acusaciones de infidelidad. Debido a este escándalo, la exreina de belleza se alejó temporalmente de la televisión. Ahora, la conductora regresa con energías renovadas y esta noticia no pasó desapercibido para sus amistades.

Su retorno fue confirmado el miércoles 14 de enero durante la preventa de GV Producciones, donde Gisela Valcárcel anunció que Maju estará al frente de un nuevo programa junto a Ethel Pozo. La conductora se mostró emocionada por esta oportunidad y aseguró que dará lo mejor de sí en este nuevo proyecto televisivo.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

Excompañeros de Maju Mantilla celebran su retorno

Fernando Díaz, quien fue vinculado sentimentalmente con Maju, expresó su alegría por la vuelta de su colega y resaltó la conexión que mantiene con el público. “Me pone muy feliz que haya regresado a la televisión porque hay un público que la quiere y le deseo lo mejor”, declaró para Trome.

Por su parte, Ricardo Rondón resaltó la dedicación de la exreina de belleza y su compromiso con la audiencia. “Para mí es una gran sorpresa, felicidad que vuelva porque se lo merece. Es trabajadora, buena madre y ama mucho estar en contacto con el público. Estoy seguro de que este será un súper retorno, lleno de alegría con una Maju renovada, reinventada y con muchas ganas de divertir al público”, afirmó.

Nuevo proyecto televisivo de Maju Mantilla junto a Ethel Pozo

Maju Mantilla iniciará su participación en un magazine de Panamericana TV junto a Ethel Pozo. Sus colegas consideran que esta etapa representará un hito en su carrera, consolidando su presencia en la televisión peruana y están seguros que la también exdeportista va hacer un buen papel.

El regreso de la conductora genera altas expectativas entre los televidentes, quienes siguen de cerca cada movimiento de la exreina de belleza. Los internautas también se mostraron felices por la noticia.