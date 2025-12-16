HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: “Dije cosas que no fueron ciertas”

El empresario Gustavo Salcedo confesó que busca mantener una relación cordial con Maju Mantilla por el bienestar de sus hijos.

Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: “Dije cosas que no fueron ciertas”
Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: “Dije cosas que no fueron ciertas”

Luego de cuatro meses de anunciar la ruptura con Maju Mantilla, Gustavo Salcedo admite que sus declaraciones durante el proceso no reflejaron la realidad. La prioridad del exdeportista ahora es conservar un vínculo armonioso con la madre de sus hijos y garantizar estabilidad familiar.

La separación de la expareja, tras 13 años de matrimonio y dos hijos en común, generó gran cobertura mediática. Comunicados cruzados y versiones contradictorias marcaron la exposición pública que ambos enfrentaron, y ahora Salcedo busca cerrar ese capítulo con responsabilidad por su familia.

PUEDES VER: Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona a exproductor de Maju Mantilla: 'Ha caído en gruesas contradicciones'

Gustavo se sincera y pide disculpas a Maju por "mentir" en algunas cosas

El empresario reconoció ante 'América hoy' que durante la etapa más conflictiva del divorcio dijo cosas que no eran ciertas y actuó impulsado por la frustración. “Con Maju siempre hemos llevado la fiesta en paz. Esto fue un evento desafortunado: cosas que no debí decir, cosas que exageré. Por eso pedí perdón públicamente”, señaló.

Destacó que su comportamiento no tuvo mala intención, pero sí causó daño. “Es la madre de mis hijos y no pensé bien las cosas. Reaccioné de una manera impensada, dije cosas que no fueron ciertas y le causé mucho daño, lo cual no fue mi intención. No se aclararon en su momento porque había demasiada presión de los medios”, agregó.

PUEDES VER: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: 'Siempre orgullosa de ti'

Gustavo habla sobre su relación actual con Maju Mantilla

Salcedo afirmó que mantiene una relación de respeto y cooperación con Maju. “Siempre seremos padres de nuestros hijos y compañeros en los momentos importantes para ellos”, expresó, al ser consultado sobre su vínculo actual durante un evento deportivo al que asistieron juntos.

El empresario enfatizó que su meta es proteger a la familia y brindar estabilidad a los menores, dejando atrás los conflictos públicos. “Creo que ha sido suficiente para todos”, concluyó, buscando cerrar de manera madura la etapa de enfrentamientos mediáticos.

