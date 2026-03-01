Nueva temporada de 'Al fondo hay sitio' todavía no tiene fecha de estreno. Foto: Composición LR/América Tv.

Nueva temporada de 'Al fondo hay sitio' todavía no tiene fecha de estreno. Foto: Composición LR/América Tv.

‘Al fondo hay sitio’ viene lanzando breves avances de lo que será su nueva temporada en este 2026. Sin embargo, el más reciente adelanto dejó a los fans sorprendidos y emocionados, ya que se anunció el regreso del personaje de Cayetana Bogani, interpretado por la actriz nacional Alessandra Denegri, quien vuelve a la serie tras casi una década de ausencia.

El retorno de ese personaje, exnovia de Joel Gonzales (Erick Elera) y que ahora interferirá en su romance con Macarena (María Grazia Gamarra), desató un fuerte revuelo en las redes sociales: “Mi amor platónico”, “Volvió la chamaquita”, “No pueden hacerle esto a Macael” fueron algunos de los cientos de comentarios en Instagram.

PUEDES VER: Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer enternecen las redes al mostrar cómo pasaron su primer San Valentín juntos

Cayetana Bogani retorna a Al fondo hay sitio con un claro objetivo: Joel Gonzales

Según el avance de ‘Al fondo hay sitio’ vemos a Joel Gonzales y Macarena completamente felices, esperando el nacimiento de su bebé en su nuevo hogar. Sin embargo, la escena da un giro inesperado cuando se muestra a Cayetana Begoni dentro de una tienda vestida de negro y comprando una sierra eléctrica.

“Señorita, ¿para qué quiere esta sierra eléctrica?”, le preguntan a la ‘chamaquita’, a lo que ella contesta: “Para recuperar un viejo amor”, dando a entender que buscará recuperar su relación con el popular ‘cara de pez’.

Los usuarios en redes sociales destacaron el regreso de la actriz de 39 años, pero también expresaron su malestar, ya que también deseaban el retorno de Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez), quien expresó públicamente su deseo de retornar a la serie.

¿Quién es Alessandra Denegri, actriz que retorna a ‘AFHS’?

Alessandra Denegri es modelo y actriz de 39 años. Estuvo radicando en el extranjero los últimos seis años y volvió al Perú a retomar su faceta artística. No solo ganó popularidad con la serie ‘Al fondo hay sitio’. También estuvo en producciones importantes como ‘Graffiti’, ‘Besos robados’, ‘Colorina’ y ‘Prófugos’.

En 2010 debutó en ‘AFHS’ y retornó en 2014. También fue parte del reality de baile de Gisela Valcárcel ‘El gran show’.