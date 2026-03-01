HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs AL: ¿a qué hora es el partido por la Liga Peruana de Vóley?
Espectáculos

Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ Alessandra Denegri regresa a la serie y desata revuelo entre los usuarios: “Mi amor platónico”

Tras una década de ausencia en ‘Al fondo hay sitio’, el personaje de Cayetana Bogani promete recuperar el amor de Joel Gonzales y hacerle la vida imposible a Macarena, quien espera un hijo del ‘cara de pez’. 

‘Al fondo hay sitio’ viene lanzando breves avances de lo que será su nueva temporada en este 2026. Sin embargo, el más reciente adelanto dejó a los fans sorprendidos y emocionados, ya que se anunció el regreso del personaje de Cayetana Bogani, interpretado por la actriz nacional Alessandra Denegri, quien vuelve a la serie tras casi una década de ausencia.

El retorno de ese personaje, exnovia de Joel Gonzales (Erick Elera) y que ahora interferirá en su romance con Macarena (María Grazia Gamarra), desató un fuerte revuelo en las redes sociales: “Mi amor platónico”, “Volvió la chamaquita”, “No pueden hacerle esto a Macael” fueron algunos de los cientos de comentarios en Instagram.

Cayetana Bogani retorna a Al fondo hay sitio con un claro objetivo: Joel Gonzales

Según el avance de ‘Al fondo hay sitio’ vemos a Joel Gonzales y Macarena completamente felices, esperando el nacimiento de su bebé en su nuevo hogar. Sin embargo, la escena da un giro inesperado cuando se muestra a Cayetana Begoni dentro de una tienda vestida de negro y comprando una sierra eléctrica.

“Señorita, ¿para qué quiere esta sierra eléctrica?”, le preguntan a la ‘chamaquita’, a lo que ella contesta: “Para recuperar un viejo amor”, dando a entender que buscará recuperar su relación con el popular ‘cara de pez’.

Los usuarios en redes sociales destacaron el regreso de la actriz de 39 años, pero también expresaron su malestar, ya que también deseaban el retorno de Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez), quien expresó públicamente su deseo de retornar a la serie.   

¿Quién es Alessandra Denegri, actriz que retorna a ‘AFHS’?

Alessandra Denegri es modelo y actriz de 39 años. Estuvo radicando en el extranjero los últimos seis años y volvió al Perú a retomar su faceta artística. No solo ganó popularidad con la serie ‘Al fondo hay sitio’. También estuvo en producciones importantes como ‘Graffiti’, ‘Besos robados’, ‘Colorina’ y ‘Prófugos’.

En 2010 debutó en ‘AFHS’ y retornó en 2014. También fue parte del reality de baile de Gisela Valcárcel ‘El gran show’.  

¡Cayetana vuelve a 'Al fondo hay sitio' tras más de 10 años!: la 'Chamaquita' pondrá en peligro relación entre Joel y Macarena

