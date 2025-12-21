Durante una entrevista para un medio local, Fernando Díaz rompió su silencio y reveló cómo reaccionó su esposa cuando fue vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla, con quien compartía la conducción del programa 'Arriba mi gente'. El periodista aseguró que los comentarios lo incomodaron, pues consideró que se trataba de una difamación en su contra.

“Me estaban difamando. A mí no me dolió que me vinculen (con Maju), pero sí fue una situación incómoda”, afirmó. Asimismo, Díaz explicó que su esposa tomó el tema con humor, gracias a la confianza que existe en su matrimonio. “Nos conocemos y nos reímos”, comentó. Sin embargo, precisó que algunas madres del colegio de sus hijas llegaron a llamar a su cónyuge para preguntarle cómo se encontraba tras los rumores.

Fernando Díaz pensó en tomar acciones legales

En entrevista para Trome, Fernando Díaz reveló que incluso evaluó enviar una carta notarial a Daniela Cillóniz, a quien señaló como la responsable de haber iniciado el rumor. “En más de veinte años de carrera nunca me he metido en un escándalo. Jamás he difamado a nadie y pensé: ¿para qué darle luz a alguien que no me conoce?”, sostuvo.

Asimismo, contó que habló con sus hijas menores para explicarles que todo se trataba de un rumor sin fundamento. “Ellas ya saben cómo es este negocio, les expliqué y entendieron”, indicó. Finalmente, evitó opinar sobre la situación personal de Maju Mantilla y remarcó que “esa historia solo la conocen los protagonistas”.

Rumores entre Maju Mantilla y Fernando Díaz

Como se recuerda, en medio de la separación de Maju Mantilla con Gustavo Salcedo, Daniela Cillóniz comentó en su programa 'Olla a presión' sobre la supuesta "química" entre la exMiss Mundo y el periodista. “Hay una química ahí con Maju y Fernando Díaz que podría darse en algún momento como una relación. No sé por qué me hace ruido y siento que Maju y Fernando Díaz algo tienen", afirmó la actriz.

Tras el revuelo, la comunicadora pidió disculpas públicas. “No sabía que Fernando Díaz es casado. Si mi comentario fue malinterpretado, le pido disculpas, porque quizás por la coyuntura no fue una expresión afortunada (…) No he dicho que son amantes, no me metan en ese saco. Es más, dije lo mismo de Fernando cuando conducía con Alicia Retto, que tenían química”, aclaró.