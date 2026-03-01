La agrupación piurana Corazón Serrano conmemoró el aniversario número 12 del fallecimiento de Edita Guerrero, una de sus integrantes fundadoras y voces más emblemáticas. A través de sus redes sociales, el grupo publicó un mensaje en el que destacó la huella artística y emocional que dejó la cantante, fallecida el 1 de marzo de 2014 a los 30 años.

“Hoy conmemoramos un año más de tu partida con Dios, pero tu voz, tu esencia y tu luz siguen en nuestros corazones. Tu legado trasciende el tiempo y continúa inspirándonos cada día. Siempre presente, hermana”, se lee en la publicación difundida por la familia Guerrero Neyra.

Corazón Serrano. Foto: Instagram

Corazón Serrano conmemora la partida de Edita Guerrero

La noticia de la muerte de Edita Guerrero conmocionó a sus seguidores y al ambiente musical cuando se confirmó en 2014. Doce años después, su recuerdo permanece vivo en quienes continúan reconociendo su aporte artístico. La cantante conquistó al público con temas como 'Alitas quebradas', 'No puedo más vivir sin ti' y 'Te necesito', canciones que se convirtieron en clásicos del repertorio del grupo.

Tras la publicación conmemorativa, seguidores dejaron numerosos mensajes recordándola con cariño y pidiendo que se difundan más grabaciones de su voz. “Deben sacar su álbum de sus canciones por favor todas”, “Siempre en nuestro corazones” y “Edita siempre vivirá en nuestros corazones”, son algunos de los comentarios que se lee en la publicación.

Edita Guerrero. Foto: Instagram

Edwin Guerrero comparte emotivo mensaje a su hermana Edita Guerrero

El homenaje también se extendió al ámbito familiar. El músico y pianista Edwin Guerrero, hermano de la cantante, compartió en sus historias de Instagram una fotografía de Edita acompañada de un mensaje breve pero conmovedor: “A 12 años de la partida de la muerte de mi hermana, Edita”.

La publicación estuvo musicalizada con el tema 'No puedo vivir sin ti', uno de los éxitos interpretados por la artista, reforzando el tributo íntimo y simbólico. El gesto evidenció que, más de una década después, la memoria de la cantante continúa presente tanto en su familia como en la agrupación que ayudó a fundar.