Maju Mantilla renunció a mediados de septiembre de 2025 a la conducción de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Instagram.

Maju Mantilla renunció a mediados de septiembre de 2025 a la conducción de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Instagram.

Maju Mantilla retorna a la televisión peruana tras alejarse por algunos meses de la pantalla chica, luego de verse envuelta en una presunta infidelidad a su todavía esposo Gustavo Salcedo, con el exproductor de su programa en Latina, ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez.

La exreina de belleza fue anunciada la noche del miércoles 14 de enero por Gisela Valcárcel durante la preventa de GV producciones. Ella conducirá un nuevo magazine en Panamericana TV junto a Ethel Pozo y se mostró emocionada por este nuevo reto en su carrera. “Yo también estoy entusiasmada, feliz por la bienvenida y por ser parte de la familia de GV”, señaló.

TE RECOMENDAMOS ¿TU SIGNO DETERMINA A QUÉ ENFERMEDAD ERES MÁS PROPENSO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

Maju Mantilla conducirá nuevo magazine junto a Ethel Pozo en Panamericana

El programa que conducirán Maju Mantilla y Ethel Pozo se emitirá por Panamericana TV en el horario de la tarde, según anunció las redes sociales de GV producciones. Sin embargo, hasta el momento no hay fecha oficial de estreno ni el nombre del magazine, y tampoco se ha informado si se sumará una nueva integrante a la conducción.

Durante la preventa, la exfigura de Latina no evito elogiar a su nueva compañera televisiva, Ethel Pozo, quien dejó ‘América Hoy’ para sumarse al nuevo proyecto de su madre.

“Ethel, estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso. Recibo con bastante gratitud y el objetivo es que sea un éxito”, expresó con serenidad la exmiss Perú, quien además le sacó varios centímetros de altura a Ethel en la foto oficial.

Además, Maju Mantila tuvo palabras de reconocimiento para Gisela Valcárcel por confiar en ella. “Gisela, al igual que muchas personas soy alguien que te respeta y admira por tu trayectoria profesional y por tu capacidad de liderazgo con una empresa como GV producciones”, acotó.