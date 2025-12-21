Fernando Díaz confiesa cómo reaccionó al ser vinculado con Maju Mantilla pese a tener esposa: “Busqué a mi abogado”

Sin tapujos. Fernando Díaz abordó públicamente los comentarios que lo vincularon con Maju Mantilla, su excompañera en ‘Arriba Mi Gente’. El comunicador aclaró que no le causó dolor, pero sí incomodidad al sentirse difamado frente a la opinión pública, más aún por encontrarse casado.

“No (me dolió), pero si me incomodó, me estaban difamando (…) Busqué a mi abogado para tomar acciones legales contra la persona que lo dijo”, sostuvo Díaz.

¿Qué hizo Fernando Díaz tras ser vinculado con Maju Mantilla?

El conductor radial precisó que envió una carta notarial a Daniela Cillóniz, quien, según él, originó el rumor sobre un supuesto romance con la modelo, recientemente separada de Gustavo Salcedo. Díaz explicó que su historial profesional se ha caracterizado por la integridad y la transparencia.

“En más de veinte años de carrera nunca me he metido en un problema o escándalo, jamás he difamado y me dije: ¿Para qué le voy a dar luz a alguien que no me conoce?”, aseguró el hombre de prensa.

Fernando Díaz revela cómo reaccionó su esposa e hijas tras ser vinculado con Maju

Fernando Díaz contó que la situación afectó indirectamente a su esposa, quien recibió llamadas de madres del colegio de sus hijas interesadas en los rumores. Sin embargo, el periodista aseguró que todo se aclaró con diálogo dentro de su familia.

“Ellas ya saben cómo es este negocio, les expliqué y listo, entendieron”, detalló, resaltando la madurez de sus hijas para comprender la magnitud de los comentarios malintencionados.