Espectáculos

Magaly Medina revela la razón por la que prefirió operarse en Argentina y no en Perú

La comunicadora Magaly Medina decidió compartir con sus seguidores los motivos que la llevaron a realizarse una operación estética fuera del país.

Magaly Medina viajó a Argentina tras salir de vacaciones.
Magaly Medina viajó a Argentina tras salir de vacaciones.

Alejada temporalmente de la pantalla chica por vacaciones junto a su equipo, Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al revelar que viajó al extranjero para someterse a una intervención estética. La periodista compartió detalles sobre su decisión, aclarando por qué no eligió Perú para la cirugía.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la ‘Urraca’ presentó a su doctora, quien planteó la duda más comentada por los seguidores: la razón detrás de la operación fuera del país. Magaly respondió sin rodeos: “Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, afirmó ante sus seguidores.

Detalles de la operación estética de Magaly Medina

La conductora explicó que la elección del especialista se realizó tras una evaluación minuciosa junto a su doctora Joana Bermedo. “El doctor fue elegido por nosotras después de una exhaustiva búsqueda. Solo opera tres veces por semana y está especializado en deep plane facelift. Una operación en la que se consigue un reposicionamiento de grasa y músculos profundos de tal manera que la cara no parece estirada como en las antiguas cirugías”, detalló la periodista.

Magaly Medina día anteriores, aseguró que compartirá más información sobre el procedimiento al que se sometió. “Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética @dra.joanabernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos”, escribió en Instagram.

Magaly Medina y su postura frente a cartas notariales

Previo al cierre de temporada de Magaly TV La Firme, la conductora envió un mensaje contundente a Melissa Paredes respecto a cartas notariales enviadas con la intención de limitar sus opiniones. Magaly dejó en claro que no teme enfrentar un juicio si así lo decide la actriz y afirmó que nunca ha tocado a su hija.

“¿Quieres aclararlo en los tribunales? Perfecto”, expresó, asegurando que presentará todo el archivo ante un juez y confiada en que la justicia respaldará su labor periodística, manteniendo la firmeza que la caracteriza.

