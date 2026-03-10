La exreina de belleza Laura Spoya fue la primera invitada durante el estreno de 'Doctores de guardia', el programa de salud de Panamericana Televisión, donde abordó de manera sincera y profunda cómo se sintió tras el aparatoso accidente vehicular que protagonizó el 12 de febrero en el distrito de Surco. Además, se sinceró sobre cómo le afectaron los comentarios y rumores en redes sociales.

"Estuve a un milímetro de quedarme sin caminar", contó afligida la Miss Perú 2015. En la misma línea, Spoya calificó el accidente como un shock, especialmente porque la probabilidades de perder la movilidad fueron altas. "Tenía una fractura en la vértebra, a un milímetro de quedar inválida. Si hubiera sido un milímetro más, no hubiera podido caminar. Ha sido el milímetro que ha cambiado mi vida", contó.

Laura Spoya cuenta cómo los comentarios en redes afectaron su salud

La conductora de 'La manada' y 'Al sexto día' reconoció que su accidente generó más de una portada en los diarios y críticas en redes sociales, ya que los cibernautas señalaron que Spoya perdió el control del volante por ingerir bebidas alcohólicas, pese a que el dosaje etílico mostraba lo contrario. "Mi accidente fue mediático, controversial. Se inventaron 80.000 historias de lo que sucedió y no sucedió y esto afectó mi salud emocional", reveló.

Durante la entrevista, la figura de internet señaló que tras el accidente tuvo sentimientos encontrados. "Me llené de ira, de odio", confesó. "No podía ver a mis hijos, ellos estaban solitos con la nana en casa, mi mamá estaba conmigo. Tenía el corazón partido en ochenta pedazos... no iba a resistir el impacto", indicó.

Laura Spoya se reconcilió con su padre tras el accidente

A raíz del accidente y, pese al trauma que significó, Laura Spoya reflexionó sobre el amor en todas sus formas y las peleas del pasado que tuvo con su padre, con quien no hablaba desde hace dos meses por fricciones familiares. "No lo veía desde hace más de un año y cuando pasó el accidente fue una de las primeras personas en llegar. Lo único que me dijo fue: 'Te quiero mucho, estoy aquí'".

El reencuentro con su progenitor le hizo ver a la exreina de belleza que "los rencores que puedas arrastrar en tu vida no son nada" y que los problemas se pueden solucionar en vida y que, en cuestión de minutos, todo puede cambiar. "El odio y el rencor no te llevan a ninguna parte", finalizó.









