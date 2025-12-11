Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

María Pía Copello desato un tremendo revuelo en las redes sociales al presentar a Paolo Guerrero y a Karina Rivera como conductores de su nuevo canal de streaming, ‘+QTV’. También se sumaron figuras de la televisión peruana como la salsera Daniela Darcourt, el periodista Giancarlo ‘Flaco’ Granda y el influencer Dafonseka.

El actual goleador de Alianza Lima habló por primera vez sobre esta nueva faceta en su carrera y reveló que su pareja, Ana Paula Consorte, fue quien lo convenció de aceptar la propuesta.

Tras ser presentado como el fichaje estrella del nuevo canal de YouTube de María Pía, el futbolista Paolo Guerrero contó que Ana Paula Consorte fue clave para que le diga sí a este reto.

“Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer ha sido importante en esa decisión”, reveló el popular ‘depredador’, quien ahora competirá con su gran amigo Jefferson Farfán en el mundo digital.

Además, Guerrero espera trasladar al internet el éxito que viene logrando como futbolista. “Lo tomo como una historia nueva para mí, para mi carrera, espero que me salga muy bien. Tengo talento para jugar al fútbol y espero poder llevarlo ahora, que el aporte sea mucho con la ayuda de Dios... y con la ayuda de Ana Paula”, finalizó.

¿Qué programa conducirá Paolo Guerrero en el canal de María Pía?

Todavía no se sabe con certeza qué programa conducirá Paolo Guerrero, pero se rumorea que se sentará junto al periodista deportivo Giancarlo ‘Flaco’ Granda para presentar un espacio dedicado al fútbol.

El canal de streaming de María Pía Copello ‘+QTV’ ofrecerá contenidos de entretenimiento, deportes, concursos, podcast y actualidad. El encargado detrás de cámaras será Peter Fajardo, productor de ‘Esto es guerra’ y quien trabajo con Pía durante su etapa en el reality.