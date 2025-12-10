María Pía Copello impacta al presentar a Karina Rivera y a Paolo Guerrero como jales bomba de su nuevo pódcast
María Pía y Karina Rivera conducirán juntas por primera vez después de 25 años. Futbolista Paolo Guerrero, streamer Dafonseca y la salsera Daniela Darcourt los acompañarán en este nuevo proyecto en el YouTube.
María Pía Copello sorprendió a muchos usuarios en las redes sociales al presentar su nuevo pódcast, en el que contará con la participación de reconocidas figuras de la televisión peruana. La carismática conductora de ‘Mande quien mande’ estará acompañando por la salsera Daniela Darcourt y el streamer Dafonseca.
Pero lo que realmente desató furor fue el anuncio de dos integrantes inesperados: el futbolista Paolo Guerrero y la exanimadora infantil Karina Rivera, quienes se encontraron cara a cara con Pía durante la presentación.
Karina Rivera y Paolo Guerrero son los jales bomba del podcast de María Pía
En un video que ya se volvió viral en redes sociales, aparece María Pía Copello como la nueva cabeza de su propio pódcast, acompañada por Dafonseca -quien dejó ‘La manada’, programa del canal de YouTube de Jefferson Farfán, para sumarse a este nuevo proyecto- y Daniela Darcourt.
Sin embargo, lo que impactó fue la presentación de Paolo Guerrero, actual futbolista de Alianza Lima, quien hará su debut en contenidos digitales: “Este es el inicio a un nuevo partido”, exclamó el deportista.
La sorpresa mayor llegó segundos después, cuando apareció nada menos que Karina Rivera. “Nunca nos dejaron juntarnos, y ahora, después de 25 años, por fin nos vemos cara a cara”, dijo la recordada expresentadora de ‘Karina y Timote’, mientras los demás integrantes del pódcast reaccionaban tapándose la boca en señal de asombro.