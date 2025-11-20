HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

La influencer contó que el conductor deportivo comenzó a interactuar con ella por Instagram y que, además, coincidieron en una discoteca donde, según su versión, él se mostró especialmente atento.

Pamela López se sentó en el set de Magaly TV La Firme para una entrevista en la que abordó distintos aspectos de su vida personal y mediática. Sin embargo, hubo un momento que no pasó desapercibido. La ‘urraca’ le consultó abiertamente si conocía a Paco Bazán fuera de cámaras.

"¿Tú conoces, fuera de los sets de televisión, a Paco Bazán? Porque me he enterado de que te gileó alguna vez y que tú no le hiciste caso", preguntó Magaly Medina. La popular ‘Kitty Pam’, para sorpresa del público, decidió responder sin rodeos.

Pamela López revela que Paco Bazán intentó tener un acercamiento con ella

Antes de entrar en detalles, la influencer explicó que no ha tenido una amistad con el conductor deportivo, aunque sí ciertos intercambios que empezaron tiempo atrás. Contó que él la agregó a su Instagram y comenzó a reaccionar a sus historias, especialmente por los contenidos religiosos que ella solía compartir.

“Sí. Lo conocí en alguna oportunidad. (…) Nunca he tenido amistad con él, hasta que me agregó a Instagram y comenzó a mandarme mensajes cristianos porque yo pertenecía a una iglesia y siempre posteaba cada vez que iba a mis cultos. Siempre interactuaba con mis historias”, comentó.

En otro momento, Pamela recordó que a finales del año pasado coincidieron en la discoteca Qiu, donde —según dijo— Paco se mostró muy atento con ella. Aclaró que no era su tipo ni tenía interés en algo más.

“En diciembre del año pasado recuerdo que coincidimos en una discoteca. Yo estaba con un grupo de amigas y Paquito estuvo muy atento conmigo. Me escribió, después se arrepintió y lo borró. Luego se puso cariñoso con otra de mis amigas. No era mi tipo, yo estaba en otras”, sostuvo.

Cuestiona el cambio de actitud de Paco Bazán

Tras contar sus experiencias, Pamela expresó que le resulta llamativo que, pese a esos momentos del pasado, en las últimas semanas Paco haya hecho comentarios sobre ella en su programa de ATV. Señaló que no entiende ese giro, pues —según indicó— nunca tuvo un conflicto personal con él.

“Paco se ha dedicado a hablar de mí muchas veces. Estas últimas semanas se ha dedicado a darme con palo. Nunca he tenido nada en contra de él. Siempre sus temas han sido él y el padre de mis hijos. (…) Paquito, ya suéltame. Yo no te he hecho nada”, añadió.

