La conductora de televisión Karla Tarazona sorprendió al contar un episodio desconocido de su historia con Christian Domínguez, actual líder de la Gran Orquesta Internacional. Durante su participación en el pódcast ‘Q’bochinche!’, la figura de espectáculos aseguró que el cantante intentó volver con ella poco después de finalizar su relación con Isabel Acevedo, popularmente llamada ‘Chabelita’.

Según relató Tarazona en la conversación con los creadores de contenido Samuel Suárez y Ric La Torre, el acercamiento ocurrió tiempo después de que el artista terminara su romance con la bailarina. Sin embargo, la conductora dejó en claro que en ese momento no estaba dispuesta a retomar una relación sentimental con el cantante de cumbia.

Karla Tarazona sorprende con revelación sobre Christian Domínguez

Durante la entrevista, Karla Tarazona explicó que el intento de reconciliación se dio en una etapa en la que ambos atravesaban cambios personales. La presentadora recordó que Christian Domínguez la buscó tras concluir su relación con Isabel Acevedo, una historia mediática que marcó la vida sentimental del cantante y de la propia conductora de ‘Mesa caliente’.

“Pasó un tiempo y él me vuelve a buscar, cuando recién había terminado con esta muchacha, con la Chabela”, relató la conductora al referirse al momento en que el intérprete se comunicó con ella.

Pese a la insistencia, Tarazona aseguró que su postura fue clara desde el inicio. La también empresaria explicó que decidió no abrir nuevamente la puerta a un romance con el artista.

“Fue un ‘no’ rotundo. No había forma y cada quien siguió su vida. En ese momento no existía la posibilidad de retomar absolutamente nada. Yo estaba sola”, afirmó durante el pódcast.

Karla Tarazona asegura que no es prioridad casarse con Christian Domínguez

En otro momento de la conversación, la conductora fue consultada sobre la posibilidad de formalizar nuevamente su relación con Christian Domínguez mediante el matrimonio. Ante la pregunta, Tarazona dejó en claro que, por ahora, casarse no figura entre sus prioridades personales.

La presentadora explicó que su enfoque actual está en su estabilidad personal y familiar, por lo que no considera necesario formalizar su relación a través de una boda en el corto plazo.

“Lo primordial no es el matrimonio ahora; pero si nos casamos, será con bienes separados”, comentó durante la entrevista.