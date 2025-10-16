Gabriel Calvo responde fuerte a Mónica Sánchez tras críticas contra 'La Roro Network': "El respeto se gana"

La reciente crítica pública de la actriz Mónica Sánchez hacia el canal de YouTube 'La Roro Network' no pasó desapercibida. Durante la última marcha contra el gobierno de José Jerí, la actriz se digirió directamente a los conductores del canal y los acusó de burlarse de los actores y faltarles el respeto. Este jueves 16, Gabriel Calvo, integrante del podcast 'Nadie se salva' le respondió de forma molesta y breve.

Gabriel Calvo de 'La Roro Network' responde a críticas de Mónica Sánchez

Durante el podcast 'Nadie se salva' en YouTube, el cantante y actor Gabriel Calvo se refirió a la polémica con Mónica Sánchez, pero evitó entrar en detalles. "Yo creo que el respeto se gana, se merece. Desde mi punto de vista, no voy a responder porque sé lo que buscan", indicó, dejando entrever que no se prestará al enfrentamiento público.

De esta forma, Calvo agregó que algunos personajes utilizarían estas declaraciones para generar atención mediática. "Sé cuál es la forma de maniobrar de algunos personajes que quieren que uno diga y después dar mucha luz. La verdad es que no tengo nada que decir al respecto", finalizó.

Por su parte, Pablo Saldarriaga, también conductor en 'La Roro Network', le pidió disculpas a la actriz si en caso se sintió aludida con algún comentario emitido en el podcast. "Creo que en varios momentos se ha mencionado no de forma positiva a Mónica y entiendo su malestar, si ella sintió que alguna cosa de mi parte, fue una agresión hacia ella, no tengo ningún problema en disculparme. Tiene derecho a manifestarse", indicó.

Tras ello, Pablo Saldarriaga le pidió a Gabriel Calvo que mejor se disculpe, pero la respuesta del actor fue nuevamente negativa. "Pero ¿y? está bien que se sienta mal. Yo no voy a responder", comentó con tono de molestia.

En tanto, el conductor Jhovan Tomasevich se sumó a las disculpas de Pablo Saldarriaga y detalló que se debe mostrar unidad entre artistas, por más diferencias que haya. "Veamos en el futuro tratar de estar en la misma línea defendiendo siempre los valores democráticos", concluyó.