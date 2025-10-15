Mónica Sánchez, Diego Seyfarth, Paulina Bazán y más actores confirman su presencia en la marcha: “Recuperar al Perú no es tarea de unos pocos”
Artistas peruanos, como Diego Seyfarth y Mónica Sánchez, expresan su apoyo a la protesta de este miércoles 15 de octubre, resaltando la importancia de la dignidad y la lucha por un futuro más justo para el país.
Llegó el día. Miles de personas participarán en la denominada marcha de la 'Generación Z', con la que se ha convocado a diversos gremios de universidades, transportistas y hasta artistas que no aprueban el Gobierno de transición liderado por José Jerí. Entre las exigencias está que se vayan todos, incluido el Ejecutivo y el Congreso; y la derogación de las leyes pro crimen organizado, con el fin de luchar en contra de la delincuencia.
Aunque algunas figuras del espectáculo como María Pía Copello y Mario Hart decidieron no sumarse a la marcha de este miércoles 15 de otubre, hay otros actores de cine, teatro y televisión que confirmaron que siguen firmes con la medida democrática.
Artistas peruanos alzan su voz de protesta contra el Gobierno
- Diego Seyfarth: “Marchamos porque estamos hartos de salir con miedo a no regresar”
- Mónica Sánchez: “Marchamos porque no queremos ser cómplices de la destrucción de nuestra democracia”.
- Kiri Escobar: “Marchamos porque la indignación colectiva nos hermana”.
- Claret Quea: “Marchamos juntos porque queremos un Perú mejor y porque sabemos que sin corrupción lo vamos a lograr”.
- Micaela Presa Patten: “Marchar es convertir el cansancio en fuerza, la rabia en movimiento y el amor en acción”.
- Leslie Patten: “Cada paso en la marcha es un acto de dignidad y esperanza por un presente y un futuro más justo”.
- Paulina Bazán: “Marchando juntos, somos comunidad, somos historia, somos poder. No estamos solos. Somos un mismo corazón latiendo al mismo ritmo”.
- Lucho Cáceres: “La fuerza crece cuando se comparte. Por eso es importante estar, sumar y hacer oír nuestra voz”.
- Bruno Espejo: “Marchamos juntos por un país con democracia, justicia y respeto a la vida. Es nuestro derecho”.
- Sebastián Rubio: “Cada uno de nosotros en la marcha es un mensaje. Estamos vivos, estamos juntos y no nos rendimos”.
- Sergio Paris: “Hoy se camina por dignidad, por justicia y por un país que vuelva a latir verdad y esperanza”.
- Luis Linares: “Recuperar el Perú no es tarea de unos pocos. Es el llamado de todos los que creemos que sí se puede”.
- Tatiana Astengo: “El Perú nos necesita, la verdad grita. Pero somos más fuertes que nuestros problemas”.
- Mario Colán: “Este 15/10 a las 4:00 de la tarde frente al Palacio de Justicia, los esperamos para marchar todos juntos y juntas por el Perú democrático y justo que nos merecemos”.