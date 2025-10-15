Mónica Sánchez, Diego Seyfarth, Paulina Bazán y más actores confirman su presencia en la marcha: “Recuperar al Perú no es tarea de unos pocos”

Miles de personas se preparan para la marcha de la 'Generación Z', que busca convocar a gremios universitarios, transportistas y artistas en rechazo al Gobierno de José Jerí. | Foto: captura/Youtube

Llegó el día. Miles de personas participarán en la denominada marcha de la 'Generación Z', con la que se ha convocado a diversos gremios de universidades, transportistas y hasta artistas que no aprueban el Gobierno de transición liderado por José Jerí. Entre las exigencias está que se vayan todos, incluido el Ejecutivo y el Congreso; y la derogación de las leyes pro crimen organizado, con el fin de luchar en contra de la delincuencia.

Aunque algunas figuras del espectáculo como María Pía Copello y Mario Hart decidieron no sumarse a la marcha de este miércoles 15 de otubre, hay otros actores de cine, teatro y televisión que confirmaron que siguen firmes con la medida democrática.

Artistas peruanos alzan su voz de protesta contra el Gobierno



