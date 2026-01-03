Alejandra Baigorria se mostró atenta a la situación que atraviesa Venezuela y decidió solidarizarse con sus ciudadanos. La empresaria, reconocida como la ‘Gringa de Gamarra’, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje cargado de emoción tras la noticia de la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Gracias 2026 empiezas con las mejores noticias, al fin la justicia para Venezuela un país tan golpeado. Al fin será libre. Amén”, escribió Baigorria en sus historias, reflejando apoyo y esperanza por un futuro de libertad para la nación venezolana.

Alejandra Baigorria comparte mensaje a venezolanos tras caída de Maduro.

Reacciones tras la captura de Nicolás Maduro

La madrugada del sábado 2 de enero, Caracas registró explosiones y ataques aéreos que fueron atribuidos a una operación militar estadounidense. Donald Trump comunicó desde Mar-a-Lago: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

El mandatario calificó la operación como “brillante”, realizada en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses. La acción generó alarma entre la población debido a los bombardeos y al sobrevuelo de aeronaves, aunque hasta el momento no se han difundido reportes independientes sobre daños o víctimas.

Nicolás Maduro: ¿cuándo asumió la presidencia de Venezuela?

Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, luego de una elección ajustada. Desde ese momento, se convirtió en figura central de la política nacional y en protagonista de la crisis venezolana.

Durante su mandato, el país atravesó hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, migración masiva y deterioro de servicios públicos. Diversos gobiernos y organismos internacionales lo acusaron de violaciones a derechos humanos, fraude electoral y vínculos con narcotráfico, señalamientos que su administración rechazó de manera sistemática.