Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
La novela peruana de Alfredo Bryce Echenique que inspiró una película y una novela en el extranjero

Además de la película de Rossana Díaz Costa, 'Un mundo para Julius' fue adaptada por Caracol Televisión en una telenovela en la que incluso participó Jorge Enrique Abello, recordado por su papel de Don Armando en 'Yo soy Betty, la fea'.

La obra de Alfredo Bryce Echenique fue adaptado al cine y al teatro Foto: Composición LR
La obra de Alfredo Bryce Echenique fue adaptado al cine y al teatro Foto: Composición LR

Alfredo Bryce Echenique, considerado una de las figuras más reconocidas de la literatura contemporánea en lengua española, falleció este martes 10 de marzo a los 87 años. La muerte del autor de importantes obras como 'No me esperen en abril' y 'La vida exagerada de Martín Romaña' ha puesto en primer plano los títulos de sus obra literaria que traspasaron las páginas de los libros y fueron llevadas al cine y al teatro, lo que expandió su universo literario. 

Uno de los casos más conocidos es el de 'Un mundo para Julius' (1970), la primera y más emblemática novela del escritor peruano. La  obra muestra una mirada crítica, mordaz y burlona de la clase alta limeña de antaño. Es considerada una obra casi biográfica porque Bryce nació y creció en la misma mansión que relata en la novela. Además, también se adaptaron al teatro sus dos primeros cuentos: 'Huerto cerrado' y 'La felicidad ja, ja'.

SANACIONES ENERGÉTICAS: ¿MILAGRO ESPIRITUAL O PROCESO DE TRANSFORMACIÓN? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

lr.pe

Del libro al cine: la adaptación de 'Un mundo para Julius'

El 11 de noviembre de 2021, la cineasta peruana Rossana Díaz Costa llevó a las salas comerciales de Perú 'Un mundo para Julius', basada en la novela homónima de Bryce Echenique. El filme fue una coproducción entre Perú, España y Argentina. 

El proyecto fue largamente esperado: los intentos por llevar la historia al cine se remontan al 2005, año en que Díaz empezó a trabajar en la adaptación cinematográfica. En 2016 se anunció la puesta en marcha del proyecto y en el 2019 se inició el rodaje íntegramente en Lima. 

La historia de Julius tenía planeado estrenarse en televisión española en 2020 para conmemorar el 50 aniversario de la publicación de la novela; sin embargo, la pandemia del Covid-19 canceló el estreno. Finalmente, la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Diego y el Festival de Cine de Austin en 2021. 

La película, protagonizada por Augusto Linares y Rodrigo Barba, permitió que nuevas generaciones se acercaran al niño solitario y curioso, considerado uno de los personajes más emblemáticos de la literatura peruana. 

PUEDES VER: Fallece la primera actriz Ana Luisa Peluffo, icono del cine mexicano, a los 96 años

lr.pe

Caracol Televisión produjo una novela basada en 'Un mundo para Julius'

Alfredo Bryce Echenique es considerado uno de los grandes referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana. Por ello, no es de extrañar que sus títulos literarios transcendieran el territorio peruana y que el canal colombiano Caracol Televisión apostara por producir 'Julius'. 

La novela estuvo a cargo de Luis Felipe Salamanca y Dario García. Fue protagonizada por Rafael Londoño y la exreina de belleza Laure Simpson, además de Omar Fierro, Jairo Camargo y Jorge Enrique Abello. Cuando grabó la novela, Londoño tenía solo seis años, pero fue ese papel del niño de gafas grandes y uniforme impecable con el que alcanzó la fama internacional. 

Se dice que su madre tuvo que leerle varias veces los primeros libretos para memorizar sus líneas, ya que el pequeño actor aún no sabía leer cuando protagonizó la adaptación de 'Un mundo para Julius'. 




Actriz Emma Watson es captada besando al multimillonario mexicano Gonzalo Hevia, exnovio de Belinda

Maricielo Effio revela cuánto gana por una hora de trabajo en EE.UU. y usuarios reaccionan: "Es muy poco"

Actriz Maricielo Effio responde con firmeza tras llorar por sentirse sola en Estados Unidos: "No me avergüenza"

