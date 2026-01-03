Varios artistas del espectáculo peruano se pronunciaron a través de sus redes sociales tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, quien fue trasladado a Estados Unidos junto con su esposa Cilia Flores, luego de una operación militar liderada por el gobierno de Donald Trump.

Entre los primeros en reaccionar se encuentran Jessica Newton, Ricardo Mendoza, Tilsa Lozano e Ignacio Baladán, quienes manifestaron su apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano ante este hecho histórico. Los artistas celebraron la noticia con mensajes de esperanza y solidaridad, destacando la importancia de este momento para Venezuela y los venezolanos que sufrieron durante su gobierno.

Artistas celebran la caída de Nicolás Maduro tras ser capturado en Venezuela

Ignacio Baladán: “No soy de Venezuela, pero estoy emocionado y sin poder dormir. Qué lindo ver feliz a tanta gente amiga después de tanto sufrimiento. ¡Por fin son libres, Venezuela! Todos los países estamos con ustedes”.

Publicación de Ignacio Baladán. Foto: Instagram

Jessica Newton: “Hoy la esperanza amaneció pensando en Venezuela. De corazón espero que este nuevo año les traiga la libertad”.

Mensaje de Jessica Newton. Foto: Instagram

Ricardo Mendoza: con su característico estilo, el actor cómico comentó: “Se cayó de Maduro”, “Hoy los delivery llegan completos” y “Primer día que Donald supera a Mickey en las encuestas”.

Publicación de Ricardo Mendoza. Foto: Instagram

Alejandra Baigorria: desde Europa, la empresaria comentó: “Gracias 2026, empiezas con las mejores noticias, al fin la justicia para Venezuela, un país tan golpeado, al fin será liberado”.

Mensaje de Alejandra Baigorria. Foto: Instagram

Tilsa Lozano: “Amanecimos con la mejor noticia. Espero que ahora Venezuela recupere ese hermoso país que alguna vez tuvieron. Mis amigos y hermanos venezolanos merecen lo mejor del mundo. Estamos contigo hoy y siempre”.

Tilsa Lozano. Foto: Instagram

Hugo García: el novio de la modelo venezolana Isabela Ladera señaló: “Día 3 y ya nos regala esta noticia”.