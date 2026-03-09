HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López revela que se reunió con Christian Cueva y le pidió que vea a sus hijos: “Te lo suplico”

Pamela López llora en vivo al pedirle a Christian Cueva que se acerque a sus hijos y los ayude a superar sus conflictos entre hermanos, ya que ella se alejará por su participación en el reality ‘La granja VIP’.

Pamela López tiene tres hijos en común con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
Pamela López se presentó en el programa 'Mesa caliente' de Panamericana TV, donde fue presentada como la nueva integrante del reality 'La granja VIP'. Por esa razón, la trujillana contó que decidió tener una reunión inmediata con su aún esposo, Christian Cueva, y relató que incluso “le suplicó” que vea a sus hijos, ya que no podrá estar con ellos debido a este nuevo proyecto.   

“Se dio esta reunión, comenté lo que iba a hacer y le dije: ‘Mira estoy trabajando, se me viene este proyecto y te pido hoy más que nunca que te acerques a tus hijos’”, señaló la influencer mientras los conductores la escuchaban atentamente.

Pamela López le pidió a Cueva que ayude a sus hijos a superar sus conflictos de hermanos

Pamela López, de 38 años, contó llorando en 'Mesa caliente' que suplicó al futbolista para que ayude a sus hijos a superar los conflictos entre hermanos que atraviesan. Además, admitió que le dio total libertad para que pueda visitarlos.  

“Le dije: ‘No me van a tener a mí para lidiar con sus conflictos de hermanos; te lo suplico, por favor, acércate a ellos y trata de sanar esas heridas que has dejado’”, señaló, agregando que Christian Cueva no ve a los pequeños desde diciembre.

¿Qué respondió Christian Cueva al pedido de Pamela López?

La madre de los tres hijos de Christian Cueva reveló también la respuesta que recibió por parte del futbolista durante la reunión. Ella afirmó que recibió un “sí”, pero le aclaró que, debido a su faceta como jugador del club Juan Pablo de Chongoyape, tiene muy poco tiempo.

“Me dijo: ‘Sí, sí, sí, claro, pero mis tiempos son limitados’. Él está en otra ciudad y, bueno, entiendo. Me dijo: ‘Tú estuviste casada conmigo y sabes cómo son mis tiempos’”, compartió la actual pareja de Paul Michael.

