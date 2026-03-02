Minem detiene venta de GNV para taxis y autos particulares en Lima por crisis en Camisea

Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó una resolución que prohíbe desde hoy la venta de gas natural vehicular (GNV) a vehículos menores, incluidos autos particulares y taxis, en todos los grifos y estaciones de servicio del país. De acuerdo con el comunicado difundido por Cálidda, la medida se enmarca en el cumplimiento de la Resolución Directoral n.º 020-2026-MINEM/DGH, que establece que el abastecimiento de GNV para vehículos particulares queda terminantemente prohibido hasta nuevo aviso.

Debido a la fuga de gas registrada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco, se generó alerta máxima en la región. Por ese motivo, la entidad nacional activó su plan de respuesta de emergencia y procedió al cierre inmediato del transporte de líquidos de gas natural (LGN) y a la interrupción de la inyección de gas natural (GN).

¿Qué otras medidas tomó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ante el estado de emergencia?

Para frenar la crítica situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) activó de inmediato los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y procedió al cierre de válvulas y al aislamiento del tramo comprometido.

En esa línea, se dispuso la movilización de equipos técnicos especializados hacia la zona afectada, donde realizan labores de aseguramiento, evaluación y verificación permanente con el objetivo de prevenir cualquier nueva eventualidad, según informó el sector.

Además, en su pronunciamiento oficial, la entidad detalló que estas acciones buscan garantizar la continuidad del abastecimiento energético y priorizar el suministro de gas para el consumo residencial y los servicios esenciales. En esa línea, precisó que la medida permite prevenir un eventual desabastecimiento y asegurar la estabilidad del sistema mientras se evalúan las disposiciones adicionales que resulten necesarias.

El objetivo de salvaguardar la seguridad del distrito de Megantoni

A pesar de las dificultades que tienen las autoridades para mantener la estabilidad del sistema, el principal objetivo del Minem es proteger a las comunidades y garantizar la continuidad operativa segura del suministro de recursos energéticos.

Por su parte, Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que las causas del incidente están en proceso de investigación y que la empresa se encuentra a disposición de las autoridades competentes para atender cualquier requerimiento de información.

Además, precisó que el suministro de gas se mantiene parcialmente operativo y que se prioriza el abastecimiento del mercado local con el objetivo de atender a las familias y comercios. Por ese motivo, se dispuso la articulación inmediata con el sector salud y las autoridades territoriales competentes para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de esta medida.

¿Hasta cuándo durará el estado de emergencia?

A través del Viceministerio de Hidrocarburos, el Minem emitió la Resolución Viceministerial n.° 004-2026-MINEM/VMH, mediante la cual se declaró en emergencia el suministro de gas natural a nivel nacional. La medida estará vigente hasta el 14 de marzo e involucra el sistema de producción, transporte de hidrocarburos por ductos y la distribución de gas natural por red de ductos, en respuesta a la contingencia registrada en la infraestructura del sector.

La declaratoria busca garantizar la continuidad del abastecimiento y permitir la adopción de acciones extraordinarias que aseguren la operatividad del sistema, priorizando el suministro para el mercado interno y los servicios esenciales. Asimismo, la resolución faculta a las entidades competentes para ejecutar medidas inmediatas de supervisión, control y coordinación técnica mientras se restablecen plenamente las condiciones normales del servicio.