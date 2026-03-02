HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     
Economía

Minem detiene venta de GNV para taxis y autos particulares en Lima por crisis en Camisea

La medida responde a una fuga de gas en Megantoni, Cusco, lo que ha obligado a la entidad a implementar un plan de emergencia que contempla el cierre del transporte de líquidos de gas natural y la interrupción de la inyección de combustible.

Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco.
Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó una resolución que prohíbe desde hoy la venta de gas natural vehicular (GNV) a vehículos menores, incluidos autos particulares y taxis, en todos los grifos y estaciones de servicio del país. De acuerdo con el comunicado difundido por Cálidda, la medida se enmarca en el cumplimiento de la Resolución Directoral n.º 020-2026-MINEM/DGH, que establece que el abastecimiento de GNV para vehículos particulares queda terminantemente prohibido hasta nuevo aviso.

Únete a nuestro canal de política y economía

Debido a la fuga de gas registrada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco, se generó alerta máxima en la región. Por ese motivo, la entidad nacional activó su plan de respuesta de emergencia y procedió al cierre inmediato del transporte de líquidos de gas natural (LGN) y a la interrupción de la inyección de gas natural (GN).

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS ODIAN LOS DD. HH.: LA POLÉMICA QUE SACUDE LAS ELECCIONES 2026 | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
La resolución viceministerial del Minem. Foto: Minem

La resolución viceministerial del Minem. Foto: Minem

PUEDES VER: Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

lr.pe

¿Qué otras medidas tomó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ante el estado de emergencia?

Para frenar la crítica situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) activó de inmediato los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y procedió al cierre de válvulas y al aislamiento del tramo comprometido.

En esa línea, se dispuso la movilización de equipos técnicos especializados hacia la zona afectada, donde realizan labores de aseguramiento, evaluación y verificación permanente con el objetivo de prevenir cualquier nueva eventualidad, según informó el sector.

PUEDES VER: TGP informa fuga y llamarada de gas en el distrito cusqueño de Megantoni

lr.pe

Además, en su pronunciamiento oficial, la entidad detalló que estas acciones buscan garantizar la continuidad del abastecimiento energético y priorizar el suministro de gas para el consumo residencial y los servicios esenciales. En esa línea, precisó que la medida permite prevenir un eventual desabastecimiento y asegurar la estabilidad del sistema mientras se evalúan las disposiciones adicionales que resulten necesarias.

El objetivo de salvaguardar la seguridad del distrito de Megantoni

A pesar de las dificultades que tienen las autoridades para mantener la estabilidad del sistema, el principal objetivo del Minem es proteger a las comunidades y garantizar la continuidad operativa segura del suministro de recursos energéticos.

Por su parte, Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que las causas del incidente están en proceso de investigación y que la empresa se encuentra a disposición de las autoridades competentes para atender cualquier requerimiento de información.

Además, precisó que el suministro de gas se mantiene parcialmente operativo y que se prioriza el abastecimiento del mercado local con el objetivo de atender a las familias y comercios. Por ese motivo, se dispuso la articulación inmediata con el sector salud y las autoridades territoriales competentes para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de esta medida.

¿Hasta cuándo durará el estado de emergencia?

A través del Viceministerio de Hidrocarburos, el Minem emitió la Resolución Viceministerial n.° 004-2026-MINEM/VMH, mediante la cual se declaró en emergencia el suministro de gas natural a nivel nacional. La medida estará vigente hasta el 14 de marzo e involucra el sistema de producción, transporte de hidrocarburos por ductos y la distribución de gas natural por red de ductos, en respuesta a la contingencia registrada en la infraestructura del sector.

La declaratoria busca garantizar la continuidad del abastecimiento y permitir la adopción de acciones extraordinarias que aseguren la operatividad del sistema, priorizando el suministro para el mercado interno y los servicios esenciales. Asimismo, la resolución faculta a las entidades competentes para ejecutar medidas inmediatas de supervisión, control y coordinación técnica mientras se restablecen plenamente las condiciones normales del servicio.

Notas relacionadas
Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

Petroperú: Directorio retira del cargo a la gerente general Rita López Saavedra en medio de la privatización

LEER MÁS
La nueva ley eléctrica tensiona al sector por precios y continuidad del servicio

La nueva ley eléctrica tensiona al sector por precios y continuidad del servicio

LEER MÁS
Ministros de José Jerí respondieron a la Comisión de Fiscalización por reuniones clandestinas con empresario chino

Ministros de José Jerí respondieron a la Comisión de Fiscalización por reuniones clandestinas con empresario chino

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minem restringe GNV para taxis y vehículos livianos tras fuga en Camisea: Cálidda anuncia el racionamiento de gas natural

Minem restringe GNV para taxis y vehículos livianos tras fuga en Camisea: Cálidda anuncia el racionamiento de gas natural

LEER MÁS
Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

LEER MÁS
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Minem detiene venta de GNV para taxis y autos particulares en Lima por crisis en Camisea

Sunarp activa plataforma gratuita para saber qué vehículos figuran a tu nombre y evitar fraudes: ¿cómo acceder?

Ministerio de Educación aclara reglas sobre uso del UNIFORME en colegios públicos y privados

Economía

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Minem restringe GNV para taxis y vehículos livianos tras fuga en Camisea: Cálidda anuncia el racionamiento de gas natural

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 2 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Carlos Álvarez tras señalamientos por su vida personal: “Yo soy lo que soy y no pido excusas por eso”

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025