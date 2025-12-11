La presentadora Magaly Medina se pronunció sobre la decisión de María Pía Copello de sumar a Paolo Guerrero como uno de los integrantes de su nuevo canal de streaming. Aunque la conductora aseguró que no existe ningún conflicto entre ellas, sí mandó una advertencia respecto al desempeño del futbolista en el formato digital.

"Paolo Guerrero no tiene el don de la comunicación, ese no es un talento que tenga, tienen que sentarlo con alguien que le pregunte, que le saque a cucharitas", expresó Magaly, dejando clara su postura sobre el ingreso del jugador.

TE RECOMENDAMOS REVELADOR: EL VERDADERO ORIGEN DE NAVIDAD Y OTRAS FIESTAS PAGANAS” | ASTROMOOD

Magaly manda advertencia a María Pía por el ingreso de Guerrero para su canal digital

La presentadora de ATV explicó que la exconductora de 'Mande quien mande' tuvo la consideración de comunicarle personalmente la decisión de convocar al popular 'Depredador', tomando en cuenta el conflicto mediático que ella tuvo con él en el pasado. “Creen que me voy a resentir y a decirle ‘¿Ay, por qué contrataste a Guerrero?’ Es su empleado y ella es la jefa, la dueña de ese canal de YouTube, y yo le deseo muchísima suerte”, afirmó Medina.

Magaly aseguró que no existe ningún tipo de resentimiento hacia su amiga y que, por el contrario, felicitó su apuesta empresarial. “Business son business”, afirmó, mostrando su respaldo a la influencer, quien además trabaja junto a su esposo y un equipo liderado por Peter Fajardo. “Ella es marketera, está rodeada de un equipo creativo (…) lo que han hecho es jalar a personajes que den de qué hablar”, agregó la ‘Urraca’.

Sin embargo, la conductora de ATV señaló que, a diferencia de Jefferson Farfán, el jugador no tendría el desenvolvimiento necesario para destacar en este tipo de contenido. “No tiene la calle, no tiene la 'palomillada' de Farfán. Él a las justas puede hacer una oración entera y se demora”, sostuvo tajantemente.

¿Magaly abrirá su propio canal de streaming?

En medio de la conversación, Magaly también aclaró si planea lanzar su propio canal de streaming. La conductora reveló que sí tiene este proyecto en sus planes, aunque aún no es posible ejecutarlo en el corto plazo.

“El próximo año lanzaré mi canal de streaming. Ahora lo tengo como pódcast y lo haré streaming, pero definitivamente no estoy en condiciones de lanzar un canal de YouTube, por muchísimas razones”, comentó la conductora.