HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto de magnitud 6,7 sacude Japón
Terremoto de magnitud 6,7 sacude Japón     Terremoto de magnitud 6,7 sacude Japón     Terremoto de magnitud 6,7 sacude Japón     
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki'
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki'     Asesinan al payaso Rogers Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki'     Asesinan al payaso Rogers Gallegos, conocido como 'Tuki Tuki'     
Espectáculos

Magaly Medina advierte a María Pía Copello tras jale de Paolo Guerrero a su canal de streaming: "No tiene el don de la comunicación"

La conductora cuestionó la decisión de su amiga María Pía Copello y aseguró que Paolo Guerrero no cuenta con las habilidades necesarias para desenvolverse frente a cámara.

Magaly Medina se pronunció sobre el programa de streaming de María Pía Copello. Foto: composición LR/ATV
Magaly Medina se pronunció sobre el programa de streaming de María Pía Copello. Foto: composición LR/ATV

La presentadora Magaly Medina se pronunció sobre la decisión de María Pía Copello de sumar a Paolo Guerrero como uno de los integrantes de su nuevo canal de streaming. Aunque la conductora aseguró que no existe ningún conflicto entre ellas, sí mandó una advertencia respecto al desempeño del futbolista en el formato digital.

"Paolo Guerrero no tiene el don de la comunicación, ese no es un talento que tenga, tienen que sentarlo con alguien que le pregunte, que le saque a cucharitas", expresó Magaly, dejando clara su postura sobre el ingreso del jugador.

TE RECOMENDAMOS

REVELADOR: EL VERDADERO ORIGEN DE NAVIDAD Y OTRAS FIESTAS PAGANAS” | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: 'Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija'

lr.pe

Magaly manda advertencia a María Pía por el ingreso de Guerrero para su canal digital

La presentadora de ATV explicó que la exconductora de 'Mande quien mande' tuvo la consideración de comunicarle personalmente la decisión de convocar al popular 'Depredador', tomando en cuenta el conflicto mediático que ella tuvo con él en el pasado. “Creen que me voy a resentir y a decirle ‘¿Ay, por qué contrataste a Guerrero?’ Es su empleado y ella es la jefa, la dueña de ese canal de YouTube, y yo le deseo muchísima suerte”, afirmó Medina.

Magaly aseguró que no existe ningún tipo de resentimiento hacia su amiga y que, por el contrario, felicitó su apuesta empresarial. “Business son business”, afirmó, mostrando su respaldo a la influencer, quien además trabaja junto a su esposo y un equipo liderado por Peter Fajardo. “Ella es marketera, está rodeada de un equipo creativo (…) lo que han hecho es jalar a personajes que den de qué hablar”, agregó la ‘Urraca’.

Sin embargo, la conductora de ATV señaló que, a diferencia de Jefferson Farfán, el jugador no tendría el desenvolvimiento necesario para destacar en este tipo de contenido. “No tiene la calle, no tiene la 'palomillada' de Farfán. Él a las justas puede hacer una oración entera y se demora”, sostuvo tajantemente.

PUEDES VER: Magaly Medina estalla de cólera por polémico video de Johana Cubillas y la confronta en vivo: 'Estás siendo egoísta'

lr.pe

¿Magaly abrirá su propio canal de streaming?

En medio de la conversación, Magaly también aclaró si planea lanzar su propio canal de streaming. La conductora reveló que sí tiene este proyecto en sus planes, aunque aún no es posible ejecutarlo en el corto plazo.

“El próximo año lanzaré mi canal de streaming. Ahora lo tengo como pódcast y lo haré streaming, pero definitivamente no estoy en condiciones de lanzar un canal de YouTube, por muchísimas razones”, comentó la conductora.

Notas relacionadas
Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija”

Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija”

LEER MÁS
Magaly Medina celebra su aniversario con su esposo Alfredo Zambrano cantando por primera vez: "Más suerte es quererte tanto"

Magaly Medina celebra su aniversario con su esposo Alfredo Zambrano cantando por primera vez: "Más suerte es quererte tanto"

LEER MÁS
Magaly Medina estalla de cólera por polémico video de Johana Cubillas y la confronta en vivo: “Estás siendo egoísta”

Magaly Medina estalla de cólera por polémico video de Johana Cubillas y la confronta en vivo: “Estás siendo egoísta”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

LEER MÁS
Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

LEER MÁS
Michelle Alexander opina sobre el ingreso de su hermano Julián a Panamericana TV como nuevo director y productor de telenovelas: ''No compito con nadie''

Michelle Alexander opina sobre el ingreso de su hermano Julián a Panamericana TV como nuevo director y productor de telenovelas: ''No compito con nadie''

LEER MÁS
Influencer Tammy Parra revela que dejó al modelo peruano Diego Rodríguez porque se enamoró de su mánager: “Lo terminé por llamada”

Influencer Tammy Parra revela que dejó al modelo peruano Diego Rodríguez porque se enamoró de su mánager: “Lo terminé por llamada”

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025