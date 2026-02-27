HOYSuscripcion LR Focus

Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''

En una transmisión en vivo, Lino mostró su malestar tras los comentarios del productor Ricardo Morán, quien señaló su falta de asistencia a los ensayos, lo que influyó negativamente en su evaluación final.

Imitador de Pedro Suárez Vértiz explicó cómo fue su experiencia con los jurados de 'Yo Soy'.
Imitador de Pedro Suárez Vértiz explicó cómo fue su experiencia con los jurados de 'Yo Soy'. | Foto: composición LR/TikTok

Tony Lino, el joven concursante que imitaba a Pedro Suárez-Vértiz en el programa 'Yo Soy', criticó duramente al jurado del espacio televisivo, al mostrarse inconforme con el trato que recibió durante su participación. El imitador aseguró que sus presentaciones no fueron valoradas de manera justa y cuestionó algunos comentarios que, según sostuvo, afectaron su desempeño en el escenario.

¿Qué dijo el imitador de Pedro Suárez Vértiz tras eliminación de 'Yo Soy'?

La noche del último miércoles, tras quedar eliminado de la competencia, el participante no ocultó su malestar y lo evidenció en una transmisión en vivo desde su cuenta personal de TikTok. Mientras compartía su experiencia con sus seguidores, reveló que uno de los momentos más duros fue cuando el productor de televisión Ricardo Morán expuso que Tony no asistió a los ensayos en dos oportunidades, un hecho que, según se dio a entender, terminó pasándole factura en la evaluación final.

"Manchan mi imagen, me dicen que soy indisciplinado, eso para mí fue bajo. Eso me molestó, me indignó, me hizo sentir mal. No la eliminación porque sí me la merecía, a mí me dolió la injusticia", expresó. 

¿En qué momento se dio su eliminación de 'Yo Soy'?

Cuando optó por interpretar una de las baladas más emblemáticas de Pedro Suárez-Vértiz, como “Lo olvidé”, la jurado Jely Reátegui comentó que fue la actuación en la que más tenso lo percibió y sostuvo que, a pesar del carácter nostálgico del tema, transmitió una energía que no iba acorde con la canción.

Por su parte, Carlos Alcántara destacó que Lino es “muy talentoso” e incluso señaló que, por momentos, su voz le recordó a la del propio Pedro; sin embargo, precisó que, en varios pasajes, no logró alcanzar el timbre característico del artista.

¿Cuál fue el mensaje final de Tony Lino?

Finalmente, para reafirmar su postura, sorprendió al anunciar que se apartaría temporalmente de los escenarios, lo que generó numerosos comentarios entre sus seguidores en TikTok.

''Yo sé que cada uno tiene su opinión dividida y está bien. Yo me voy a retirar de los escenarios, no voy a hacer tributo quizás en uno o dos meses. Quiero recuperarme bien y poder retomar esta imitación con fuerza'', puntualizó.

