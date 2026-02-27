Imitador de Pedro Suárez Vértiz critica al jurado de 'Yo Soy' tras su reciente eliminación: ''Mancharon mi imagen''
En una transmisión en vivo, Lino mostró su malestar tras los comentarios del productor Ricardo Morán, quien señaló su falta de asistencia a los ensayos, lo que influyó negativamente en su evaluación final.
- Eximitadora de Danna Paola en ‘Yo soy’ confiesa la fuerte suma que ganaba al día cantando en los buses peruanos: “Trabajaba de 10 a.m. a 3p.m.”
- Influencer Francesca Montenegro es retirada de su emprendimiento de ropa tras decisión de su socia: “Por respeto a Lizeth Marzano”
Tony Lino, el joven concursante que imitaba a Pedro Suárez-Vértiz en el programa 'Yo Soy', criticó duramente al jurado del espacio televisivo, al mostrarse inconforme con el trato que recibió durante su participación. El imitador aseguró que sus presentaciones no fueron valoradas de manera justa y cuestionó algunos comentarios que, según sostuvo, afectaron su desempeño en el escenario.
¿Qué dijo el imitador de Pedro Suárez Vértiz tras eliminación de 'Yo Soy'?
La noche del último miércoles, tras quedar eliminado de la competencia, el participante no ocultó su malestar y lo evidenció en una transmisión en vivo desde su cuenta personal de TikTok. Mientras compartía su experiencia con sus seguidores, reveló que uno de los momentos más duros fue cuando el productor de televisión Ricardo Morán expuso que Tony no asistió a los ensayos en dos oportunidades, un hecho que, según se dio a entender, terminó pasándole factura en la evaluación final.
PUEDES VER: Imitador de David Bisbal deja a todos sin palabras con "el casting más corto" en la historia de Yo Soy
"Manchan mi imagen, me dicen que soy indisciplinado, eso para mí fue bajo. Eso me molestó, me indignó, me hizo sentir mal. No la eliminación porque sí me la merecía, a mí me dolió la injusticia", expresó.
¿En qué momento se dio su eliminación de 'Yo Soy'?
Cuando optó por interpretar una de las baladas más emblemáticas de Pedro Suárez-Vértiz, como “Lo olvidé”, la jurado Jely Reátegui comentó que fue la actuación en la que más tenso lo percibió y sostuvo que, a pesar del carácter nostálgico del tema, transmitió una energía que no iba acorde con la canción.
PUEDES VER: Adolfo Aguilar regresa a 'Yo soy' y bromea con despido a Franco Cabrera: "Me tocaba a mí mandarte un gmail"
Por su parte, Carlos Alcántara destacó que Lino es “muy talentoso” e incluso señaló que, por momentos, su voz le recordó a la del propio Pedro; sin embargo, precisó que, en varios pasajes, no logró alcanzar el timbre característico del artista.
¿Cuál fue el mensaje final de Tony Lino?
Finalmente, para reafirmar su postura, sorprendió al anunciar que se apartaría temporalmente de los escenarios, lo que generó numerosos comentarios entre sus seguidores en TikTok.
''Yo sé que cada uno tiene su opinión dividida y está bien. Yo me voy a retirar de los escenarios, no voy a hacer tributo quizás en uno o dos meses. Quiero recuperarme bien y poder retomar esta imitación con fuerza'', puntualizó.