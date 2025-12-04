HOYSuscripcion LR Focus

Ana Paula Consorte defiende públicamente a Paolo Guerrero tras fuertes críticas: "Me duele cuando cuestionan tu profesionalismo"

"A tus 41 años sigues vigente", manifestó Ana Paula Consorte sobre Paolo Guerrero en una carta de amor pública. El futbolista fue el centro de cuestionamientos tras partido de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Ana Paula Consorte es pareja de Paolo Guerrero desde finales de 2022.
Ana Paula Consorte es pareja de Paolo Guerrero desde finales de 2022. | Foto: composición LR/Instagram

La reciente semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025 entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó a Paolo Guerrero en el centro de la polémica. El delantero respondió con ironía a los hinchas celestes que lo acusaban de no haber tenido influencia en el partido. Además, fue cuestionado por su supuesta frialdad hacia Hernán Barcos cuando tuvo que cederle la cinta de capitán tras ser llamado al banco. Sus gestos y declaraciones encendieron las redes sociales y generaron un debate sobre su vigencia a los 41 años.

En medio de ese escenario, Ana Paula Consorte, pareja del futbolista y madre de sus dos últimos hijos, decidió pronunciarse públicamente. A través de un mensaje en Instagram acompañado de imágenes familiares, la influencer brasileña salió en defensa del 'Depredador', resaltando su disciplina y compromiso tanto dentro como fuera de la cancha.

Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero de críticas. Foto: captura Instagram

Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero de críticas. Foto: captura Instagram

Ana Paula Consorte publica carta de amor en defensa de Paolo Guerrero

Consorte publicó un extenso texto en el que reivindicó la trayectoria y el esfuerzo del futbolista peruano. En su mensaje, la modelo destacó la rutina diaria de Guerrero y su rol como padre, subrayando que detrás de cada partido existe una preparación silenciosa que pocos reconocen. "Me duele cuando cuestionan tu profesionalismo, porque antes de cualquier opinión externa, estoy yo aquí, siendo testigo de tu entrega diaria", escribió, dejando en claro que las críticas no reflejan la realidad que ella observa en casa.

La pareja del delantero también recordó que, a los 41 años, él continúa marcando goles y entrenando con la misma intensidad de siempre. Para ella, esa constancia debería ser suficiente para acallar los comentarios negativos que ponen en tela de juicio su calidad como deportista.

Críticas y defensa de la vigencia de Guerrero

Las reacciones contra Paolo surgieron en medio del duelo ante Sporting Cristal, donde un hincha celeste le gritó al futbolista mientras este se sentaba en la banca tras ser sustituido por Hernán Barcos, capitán de Alianza Lima. "¡No hiciste nada! ¡No hiciste nada hoy!", aseguró el hincha. Ante esa situación, Guerrero le recordó al aficionado, a través de unos gestos, su gol ante Cristal a inicios del 2025, en la primera fase de la Liga 1.

El momento en cuestión se volvió viral, con opiniones divididas entre los detractores y los fanáticos del delantero. Además, no faltaron las críticas hacia Paolo por supuestamente tener una fría actitud con Barcos cuando le entregó la banda de líder. Frente a ello, Ana Paula Consorte insistió en que Paolo "da su sangre por su equipo" y que su disciplina es ejemplar. En su carta, la influencer también aseguró que el delantero no se involucra en polémicas, sino que cumple con su papel con excelencia. Con este respaldo, la brasileña buscó contrarrestar las críticas y reafirmar la vigencia de Guerrero, quien sigue siendo uno de los referentes más importantes del fútbol peruano.

