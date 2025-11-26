HOYSuscripcion LR Focus

Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

La modelo brasileña confesó que, pese al amor y a la familia que han formado, todavía existen detalles importantes que deben resolverse antes organizar su boda con Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienen dos hijos. Foto: composición LR/difusión/América TV
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienen dos hijos. Foto: composición LR/difusión/América TV

Ana Paula Consorte sorprendió al sincerarse frente a las cámaras de 'América hoy' sobre los motivos que han retrasado su boda con Paolo Guerrero, con quien mantiene una relación estable y es madre de dos de sus hijos. La modelo aseguró que sí tienen planes de casarse; sin embargo, por ahora no han podido organizar el matrimonio debido a que ella no cuenta con el tiempo necesario para encargarse del evento, tal como desea el futbolista.

La brasileña incluso dejó abierta la posibilidad de que la boda pueda realizarse el próximo año, aunque por ahora prefiere mantener la calma y priorizar otros aspectos personales. La reportera del programa de Ethel Pozo le consultó sobre la fecha del matrimonio y ella respondió con firmeza: "No, todavía no. Hemos hablado, pero sabes cómo son los hombres", comentó.

Ana Paula Consorte sorprende al mostrar su conversación con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: 'Siento tu ausencia'

¿Por qué Ana Paula Consorte aún no se casa con Paolo Guerrero?

Durante la entrevista, Consorte fue tajante al señalar que no está enfocada en organizar la boda en este momento, pese a que sí le gustaría realizarla. La modelo explicó que Paolo Guerrero prefiere que ella se encargue de todos los detalles de la ceremonia, algo que por ahora le resulta complicado por falta de tiempo. “Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo”, insistió.

La pareja, que ha enfrentado rumores constantemente, mantiene su compromiso y sigue firme en sus planes a futuro. Sin embargo, para la brasileña, la boda debe realizarse cuando ambos puedan dedicarle la atención que merece. Aun así, su declaración de que podría realizarse “el próximo año” generó expectativas entre los seguidores del futbolista de Alianza Lima.

El 'Puma' Rodríguez fue obligado a bajar de un avión en Ecuador tras protagonizar un fuerte altercado con la tripulación

Ana Paula Consorte revela cómo le pidió matrimonio Paolo Guerrero

A inicios de 2025, Ana Paula contó su peculiar pedida de mano que protagonizó junto con Paolo Guerrero. En conversación con 'Mande Quien Mande', la brasileña confesó que el futbolista le pidió matrimonio en el estacionamiento de un centro comercial en Brasil, sin cena romántica ni evento preparado. “Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: ‘ya, entonces ahora’. Y le dije: ‘entonces de rodillas’”, narró.

Aunque aceptó la propuesta, la modelo admitió que esperaba algo más especial. “Yo le dije que sí, pero quería que sea una cosa más bonita”, confesó. Aun así, aseguró que fue un momento inolvidable y una muestra de la espontaneidad del delantero. Con el compromiso ya sellado y la relación sólida, solo falta definir el momento ideal para celebrar la esperada boda.

