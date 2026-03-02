HOYSuscripcion LR Focus

Caso Lizeth Marzano: Chats revelan comunicación entre Villar y Francesca | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Paco Bazán envía carta notarial a Erick Delgado por querer apropiarse del canal de YouTube de ambos: "Me cabeceó con mi parte"

Paco Bazán escaló su conflicto con Erick Delgado tras asegurar que lo sacaron del proyecto digital que construyeron juntos. El exarquero afirma sentirse traicionado y pide que retiren su imagen del canal.

Paco Bazán y Erick Delgado enfrentados por su canal de YouTube. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Paco Bazán y Erick Delgado enfrentados por su canal de YouTube. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Paco Bazán volvió a encender la polémica al confirmar que envió una carta notarial contra Erick Delgado, su exsocio, luego de denunciar que fue apartado del espacio digital que ambos levantaron en YouTube. El conductor asegura que no dará marcha atrás y que llevará el tema “hasta el final”.

Según relató, su reclamo apunta a que retiren su imagen del canal de YouTube y a cuestionar que Delgado habría quedado con el control total del proyecto. “No me arrepiento porque me quita del canal y se queda con el ciento por ciento de algo que era de los dos. Me cabeceó con mi parte, con todo lo que ingrese en adelante”, sostuvo.

Paco Bazán en pie de guerra con Erick Delgado

En su descargo, Paco Bazán insistió en que la ruptura no solo fue profesional, sino personal. “Cuando a mí me sacan denuncias falsas, él me deportó, pero no contento con eso, al día siguiente sacó un comunicado, eso fue traición”, afirmó, visiblemente indignado.

El también comentarista contó que se enteró del pronunciamiento por redes sociales. “Me sorprendieron, no estaba enterado, recién lo vi en Instagram. La respuesta a ese comunicado (donde lo botan del canal de ambos) fue mi carta notarial. En la vida hay que ser consecuentes. Si tú me botas, me botas por completo”, añadió.

Paco Bazán exige justicia tras lo hecho por Erick Delgado

En esa línea, remarcó que esta acción legal es el primer paso para exigir lo que considera justo y reiteró su objetivo principal es que lo retiren de los contenidos donde aparece su imagen y desvincularlo del canal que ambos compartían.

El texto también recoge que, del lado de Erick Delgado, se plantea que solo busca hacer valer sus derechos. Mientras tanto, el canal de Paco y Erick fue señalado como uno de los más vistos el año pasado en YouTube y su exposición creció tras su aparición en el programa de Magaly Medina.

