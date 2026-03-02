Christian Cueva se sinceró sobre su relación con Pamela Franco y afirmó que actualmente el matrimonio está en sus planes.El tema se trató en el programa ‘Sí va a salir’, conducido por Juan Carlos Orderique. Antes de que él hablara, la cantante prefirió no responder y derivó la pregunta: “Esa pregunta no es para mí. Orderique por favor pregúntale a él”.

El actual jugador de Juan Pablo II de la Liga 1 del fútbol peruano no tuvo mejor idea que confirmar sus deseos de contraer nupcias con la cantante y señaló que con ella quiere cumplir todos sus sueños y anhelos porque la considera el amor de su vida.

Christian Cueva revela que se casará con Pamela Franco

Cueva recalcó que la respuesta era simple: “No es muy difícil de responder”. Luego aludió a una “realidad” que “ya saben todos” y explicó que sigue adelante porque es algo que anhela desde hace tiempo.

"Obviamente, la realidad es una de la que estoy corriendo, de la que ya saben todos. Y estoy corriendo porque la verdad que deseo eso hace mucho”, expresó el futbolista de la selección peruana.

Sobre el futuro, Christian Cueva fue claro: “Planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí… con ella tengo muchos sueños… y definitivamente es con ella con la que lo quiero hacer”. Con esa declaración, ratificó que su proyecto personal incluye a Pamela Franco, ilusionando también a sus seguidores con una próxima boda entre ambos.

Christian Cueva llena de halagos a Pamela Franco

El jugador también resaltó el papel que la artista tiene en su estabilidad. “Con ella todo, así es la verdad, que sí, no, no, no hay otra descripción que es la verdad, es con ella todo y definitivamente es lo que llegó a mi mundo para yo poder estar bien”, explicó Cueva.

En esa misma línea, enumeró por qué la considera su soporte y el gran amor de su vida. “Que es la persona que es mi compañera, es la persona con la cual yo confío, es la persona con la que yo me apoyo en los momentos difíciles, como ella también lo hace conmigo, entonces es todo. Esa es la palabra, es todo lo que hay en mi vida”, finalizó muy emocionado.