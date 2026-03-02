De acuerdo al INEI, Lima lidera el parque automotor del Perú con 2.295.754 unidades. | Foto: composición LR/Sunarp

De acuerdo al INEI, Lima lidera el parque automotor del Perú con 2.295.754 unidades. | Foto: composición LR/Sunarp

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) habilitó una plataforma digital para conocer cuántos vehículos aparecen registrados a tu nombre en el Registro de Propiedad Vehicular. Los usuarios podrán prevenir problemas de trámites que estén inconclusos y también obtendrán mayor respaldo legal. Así mismo, será una herramienta práctica para aquellos que vendieron alguna unidad de transporte y puedan conocer si culminó satisfactoriamente el proceso.

¿En qué consiste 'Vehículos a mi nombre' de la Sunarp?

Hace poco, la Sunarp habilitó la plataforma para que ciudadanos puedan conocer si mantienen algún bien inscrito y tomar decisiones oportunas. El servicio funciona de forma permanente, durante las 24 horas, y se encuentra disponible en la página web de la entidad.

Plataforma de la Sunarp es de acceso gratuito y solo necesitas tu DNI. Foto: difusión

De esta forma, la persona podrá completar la transferencia pendiente, gestionar la baja definitiva si el carro quedó inoperativo o regularizar la titularidad en casos de herencias inscritas posteriormente. Se previenen multas, procesos judiciales o cargas administrativas inesperadas.

¿Cómo saber qué vehículos están inscritos a tu nombre en Sunarp?

Para ingresar, se requiere validar la identidad con DNI o carné de extranjería en este ENLACE, además de un código de verificación y captcha. Cada sesión tiene una duración máxima de 30 minutos, tiempo suficiente para revisar sin necesidad de esperar comunicaciones externas.

Web te ayudará a prevenir problemas legales, económicos o administrativos. Foto: Sunarp

Al acceder a la plataforma virtual 'Vehículos a mi nombre', el sistema muestra en tiempo real la relación de unidades con inscripción vigente bajo la titularidad del usuario. La información permite identificar si existe algún registro activo que requiera atención o actualización ante la entidad registral.

