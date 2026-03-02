HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sunarp activa plataforma gratuita para saber qué vehículos figuran a tu nombre y evitar fraudes: ¿cómo acceder?

Nuevo servicio digital es gratuito y solo requiere un DNI o carné de extranjería, facilitando la gestión de transferencias y bajas definitivas de vehículos.

De acuerdo al INEI, Lima lidera el parque automotor del Perú con 2.295.754 unidades.
De acuerdo al INEI, Lima lidera el parque automotor del Perú con 2.295.754 unidades.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) habilitó una plataforma digital para conocer cuántos vehículos aparecen registrados a tu nombre en el Registro de Propiedad Vehicular. Los usuarios podrán prevenir problemas de trámites que estén inconclusos y también obtendrán mayor respaldo legal. Así mismo, será una herramienta práctica para aquellos que vendieron alguna unidad de transporte y puedan conocer si culminó satisfactoriamente el proceso.

¿En qué consiste 'Vehículos a mi nombre' de la Sunarp?

Hace poco, la Sunarp habilitó la plataforma para que ciudadanos puedan conocer si mantienen algún bien inscrito y tomar decisiones oportunas. El servicio funciona de forma permanente, durante las 24 horas, y se encuentra disponible en la página web de la entidad.

lr.pe
Plataforma de la Sunarp es de acceso gratuito y solo necesitas tu DNI. Foto: difusión

Plataforma de la Sunarp es de acceso gratuito y solo necesitas tu DNI. Foto: difusión

De esta forma, la persona podrá completar la transferencia pendiente, gestionar la baja definitiva si el carro quedó inoperativo o regularizar la titularidad en casos de herencias inscritas posteriormente. Se previenen multas, procesos judiciales o cargas administrativas inesperadas.

¿Cómo saber qué vehículos están inscritos a tu nombre en Sunarp?

Para ingresar, se requiere validar la identidad con DNI o carné de extranjería en este ENLACE, además de un código de verificación y captcha. Cada sesión tiene una duración máxima de 30 minutos, tiempo suficiente para revisar sin necesidad de esperar comunicaciones externas.

Web te ayudará a prevenir problemas legales, económicos o administrativos. Foto: Sunarp

Web te ayudará a prevenir problemas legales, económicos o administrativos. Foto: Sunarp

Al acceder a la plataforma virtual 'Vehículos a mi nombre', el sistema muestra en tiempo real la relación de unidades con inscripción vigente bajo la titularidad del usuario. La información permite identificar si existe algún registro activo que requiera atención o actualización ante la entidad registral.

